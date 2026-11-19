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Daniel Radcliffe, el mismo que nos metió de cabeza en el mundo mágico de Harry Potter, ha estado más camaleónico que nunca, ¡siempre eligiendo roles que nos dejan boquiabiertos! Desde que se graduó de Hogwarts, por así decirlo, ha explorado géneros y personajes de lo más variopintos, demostrando que no le tiene miedo a nada. ¡Pero afila la vista, que este 20 de noviembre se nos regresa a la fantasía, eso sí, con un toque totalmente diferente en 'Steps', la nueva película animada de Netflix!

Aquí es donde se pone bueno el cotorreo: 'Steps' no es la Cenicienta que te contaron de niña, ¡para nada! Esta peli le da un giro total a la historia clásica y pone en el centro a las hermanastras, esas que siempre fueron las malas malísimas del cuento. La protagonista principal es Lilith, una chica rebelde que ya está más que cabreada de vivir a la sombra de Cenicienta y, ¡obvio!, busca desesperadamente cambiar su destino y encontrar su propio camino en la vida.

La cosa se complica más que un examen sorpresa cuando Lilith, con su espíritu desafiante, le mete el guante a la varita mágica del hada madrina y, junto a su hermana Margot, arma tremendo relajo en el baile real. ¿El resultado de este desparrame? Un caos total que termina con la ambiciosa Priscilla llegando al poder y amenazando con apoderarse de todo el reino. ¡Imagínense el drama y el descontrol que se arma en el castillo!

Para arreglar semejante desmadre, a Lilith no le queda otra que aliarse con Cenicienta. Sí, ¡con Cenicienta! Juntas se embarcan en una aventura épica llena de criaturas fantásticas, enfrentándose a peligrosos enemigos y superando un sinfín de obstáculos que pondrán a prueba su temple. En este viaje inesperado, tienen que revisar a fondo su complicada relación y darse cuenta de que, en el fondo, no son tan diferentes como imaginaban. La directora Alyce Tzue explicó que la película busca explorar esos lazos familiares únicos y el sentir profundo de pertenencia. Como dijo ella, capturando la esencia del filme: "Esta historia trata, en esencia, de unas hermanas muy diferentes que se dan cuenta de que tienen más cosas en común que diferencias. Quería crear una película para todas aquellas personas que alguna vez han sentido que no encajaban".

Y nuestro querido Daniel Radcliffe, ¿qué hace en todo este lío animado? Pues le pone la voz al príncipe, el esposo de Cenicienta. Es un regreso a la fantasía, pero ahora desde la comodidad del doblaje, en una historia que promete una mezcla explosiva de aventura, comedia y, para rematar, elementos musicales que te harán mover el esqueleto. ¡Un combo completo para que no te aburras ni un segundo! Después de su icónico papel como Harry Potter entre 2001 y 2011, Daniel ha brillado en películas como 'La dama de negro', 'Swiss Army Man', 'Horns' y 'Weird: The Al Yankovic Story'. Además, la ha pegado durísimo en el teatro, ganando un prestigioso premio Tony en 2024. ¡Un actorazo multifacético que no se queda quieto!

El elenco de voces es de otro nivel, ¡con puras estrellas reconocidas del cine y la televisión! Ali Wong es la voz de Lilith, Stephanie Hsu le da vida a Margot y la talentosa Amanda Seyfried es nuestra Cenicienta. Bette Midler hace de hada madrina con su carisma inconfundible, Nikki Glaser es la villana Priscilla, Peter Dinklage es Roderick y Young Mazino es Gef, un troll bien joven que seguro nos sacará más de una carcajada.

Detrás de esta ingeniosa producción están Alyce Tzue y John Ripa como directores, quienes han orquestado esta reimaginación del cuento clásico. Y en la silla de productores tenemos a un equipo de lujo: Amy Poehler, Jane Hartwell y Kim Lessing. ¡Un equipazo de lujo que le ha puesto todas las ganas!

¿Y qué tal la han recibido las primeras críticas? Pues, según los expertos, 'Steps' ha tenido una bienvenida inicial moderadamente positiva, aunque esta valoración podría cambiar a medida que se publiquen más reseñas. Lo que más ha gustado y ha sido aplaudido es cómo reinterpreta a las hermanastras, dándoles una profundidad inesperada, la honestidad emocional de sus relaciones y la aventura colorida y vibrante que nos ofrecen en pantalla. Pero, ¡ojo!, que algunas voces críticas le ponen un poco el pero por el ritmo, que a ratos se siente lento, una trama que describen como demasiado complicada y situaciones que, admiten, recurren a fórmulas ya conocidas del género. Alex Harrison, por ejemplo, le dio un siete sobre 10 en su reseña para ScreenRant y la describió como "entretenida, absorbente y, cuando se lo propone, conmovedora".

Así que si están listos para ver a Daniel Radcliffe en una Cenicienta que le da la vuelta a todo lo que creíamos saber, 'Steps' llega a Netflix mañana, el 20 de noviembre. Esta es la oportunidad perfecta para explorar la fantasía de una forma distinta, lejos del universo de Hogwarts pero con la misma chispa de magia y mucha diversión. Y tú, ¿crees que esta Cenicienta animada nos hará ponerse del lado de las hermanastras?