Famosos

¡Atención, pelados! Si andaban preguntándose qué pensaba Vanessa Robles de que la comparen en redes sociales con Jorgito Guayaco y José Delgado, ¡ya tenemos la respuesta y es más clara que el agua! La presentadora de "En Contacto", de Ecuavisa, le puso el pecho a las balas y soltó la verdad detrás de esos momentos que se le viralizan más rápido que chisme de farándula.

Este 2026 ha sido un año de cambios y oportunidades para Vanessa, quien ahora está al frente del segmento de comunidad del matinal junto al carismático Henry Bustamante. Juntos, no solo nos traen los reportajes que nos mantienen informados de lo que pasa en el país, sino que también le meten su sazón con comentarios y puntos de vista que nos acercan a la pantalla. Es justo esa química y esa forma tan espontánea de ser la que la ha convertido en la reina de los memes y los videos virales.

¿Se acuerdan de cuando un bus se la llevó en pleno reportaje en Guayaquil, dejando atrás a su camarógrafo? Esos momentos se han viralizado, y algunos usuarios consideran que ella, Jorgito Guayaco y José Delgado tienen momentos que terminan convirtiéndose en memes.

La pregunta del millón llegó en la alfombra roja de los Premios ITV, mientras conversaba para el espacio "Momentos de Flash" en Instagram. Le consultaron sobre esas comparaciones y Vanessa, lejos de arrugarse o ponerse incómoda, explicó que todo eso es parte de su forma de trabajar, de conectar con la gente sin poses ni caretas. ¡Así se habla!

Ella lo dejó claro: “Me comparan con Jorgito Guayaco, con José Delgado. La verdad es que son episodios muy orgánicos, muy genuinos, cuando las cosas no son reales se sienten y la audiencia lo percibe”. ¡Y qué razón tiene! La autenticidad siempre gana corazones.

Además, Vanessa se refirió a su llegada al segmento de comunidad de "En Contacto", un nuevo paso en su trayectoria. Aunque lleva diez años haciendo ese trabajo, ahora lo hace desde una revista matinal que reúne información, entretenimiento y otros contenidos, durante tres horas de programa.

Para ella, esta etapa le permite combinar su experiencia en las coberturas periodísticas con una faceta más cercana y espontánea frente a las cámaras.

Porque al final del día, lo que Vanessa Robles nos está diciendo es que la gente valora lo real, lo que se siente de verdad. ¿O ustedes creen que hay algo más importante que mostrarse tal cual uno es en la tele?