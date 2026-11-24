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¡A celebrar, Guayaquil! El 23 de noviembre, nuestro querido restaurante Üeya se metió con bombos y platillos en la lista extendida The 50 Best Restaurants Latin America 2026, ¡y no es para menos! Se aseguró el puesto sesenta y dos en este ranking que se amplió hasta el número cien para incluir más joyas gastronómicas de la región.

Este top 51-100, que tiene el respaldo de S. Pellegrino & Acqua Panna, las marcas que ya son un clásico de la alta cocina, se celebrará a lo grande el 1 de diciembre en Guadalajara, México. Así que ya te imaginas la fiesta que se viene para los representantes de Üeya. Además del puesto en la lista, el restaurante también recibió el premio One To Watch Award 2026 de este prestigioso listado. ¡Doble reconocimiento, doble orgullo!

Y si pensabas que el éxito solo venía de fuera, pues no. En el ranking nacional de la plataforma Summum 2026, Üeya no solo quedó en un impresionante tercer lugar a nivel país, sino que también fue nombrado el Mejor Restaurante de Guayaquil. O sea, ya sabíamos que acá se come brutal, pero que lo reconozcan así de lejos y tan cerca es como cuando tu crush te da like en todas las fotos. ¡Pura felicidad!

Pero ojo, que Guayaquil no es la única que saca pecho. Allá en Quito, Nuema, el local fundado por los chefs Alejandro Chamorro y Pía Salazar, alcanzó el puesto treinta y siete en la clasificación principal de The 50 Best Restaurants, anunciada en una ceremonia en Lima, Perú. ¡La gastronomía ecuatoriana está imparable!

Ahora, hablemos de lo que hace a Üeya tan especial. Es un restaurante de barra omakase, pura alta cocina ecuatoriano-japonesa, creado por el chef Juan Camilo Samán en 2024. Aquí se fusionan las técnicas culinarias japonesas con los sabores e ingredientes más top de nuestras distintas regiones. ¿El resultado? Una experiencia única.

Imagina una barra íntima de once asientos donde el mismo chef te guía por menús de degustación que son un viaje. Los productos son una locura: pesca artesanal fresquísima de Anconcito, Salango y Galápagos, que luego se reinterpretan en platos locales como la cangrejada, el cebiche, el bollo y el corviche. Es como viajar por Ecuador y Japón en un solo bocado, una verdadera obra de arte para el paladar. Si andas por Plaza Lagos Town Center, en Samborondón, ya sabes a dónde ir a consentirte. ¿Quién se apunta a probar esa fusión épica?