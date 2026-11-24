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¡A ver, a ver! Si hay alguien que está rompiéndola este 2026, esa es Alexandra Leclerc. La influencer, que ya nos tenía flechados con sus looks, acaba de encabezar la lista de las personalidades latinas mejor vestidas del año. Pero su 2026 ha sido una cosa de otro mundo: en septiembre anunció su primera colaboración con rhode, la marca de belleza viral de Hailey Bieber, y meses antes, dio el “sí, quiero” con Charles Leclerc, el piloto de la Fórmula 1. Pero, ojo, que mucho antes de esos apellidos de peso, Alexandra Saint Mleux ya era alguien a quien tener en el radar fashionista. Siempre le atinaba al look, ¡siempre!

Quién es Alexandra Leclerc, más allá de los apellidos

Conversando con ella, queda claro que Alexandra no se deja llevar por las etiquetas. ¿Quién es ella? “Al final del día, soy una chica normal que se define principalmente por sus pasiones, por las cosas que disfruta hacer y por sus intereses, como el arte y la historia del arte, que fue lo que estudié”, nos dice. Admite que es fácil que la gente te encasille por las historias que se inventan en redes, pero ella tiene clarísimo quién es, qué le gusta y cuáles son sus valores. Un buen recordatorio para no parar bola a las narrativas ajenas, ¿verdad?

Actualmente, se siente en un capítulo “muy particular”, enfocándose en lo que realmente le apasiona: el arte y, por supuesto, la moda. “He tenido mucha suerte de poder acercarme a ese mundo y explorarlo”, comenta, emocionada de poder profundizar en esos intereses que tanto disfruta.

Sus raíces y el idioma del corazón

Aunque nació en Francia y creció ahí, Alexandra lleva a México en el alma. Su mamá, que nació y vivió gran parte de su vida en México antes de mudarse, se encargó de que su identidad mexicana siempre estuviera presente. “Siempre me habló en español. De hecho, es el idioma en el que nos comunicamos y que seguimos hablando cada vez que estamos juntas”, revela. En casa era español, en la escuela y con amigos era francés, pero las tradiciones mexicanas nunca faltaron: música, comida, ¡y piñatas en todos sus cumpleaños! Era como si su mamá reviviera su propia infancia a través de ella. “Me encanta la gente, la cultura y su espíritu”, confiesa, sintiéndose feliz de poder sumergirse en esa cultura y pasar tiempo con sus amigos allá.

Su mamá es, probablemente, la persona que más la ha influenciado. Fue quien la crió, le transmitió sus valores y es una gran inspiración para ella, alguien a quien admira profundamente, sobre todo porque crecieron prácticamente solas. Además, su trabajo le ha permitido conocer a mujeres de negocios extraordinarias, desde fundadoras de empresas hasta las mujeres que la acompañan en su fundación, Corazones Unidos. De todas ellas aprende un montón.

Corazones Unidos: cómo nació y cómo funciona su causa

Corazones Unidos es un proyecto que Alexandra siempre quiso hacer. Cuando empezó a tener su propia fuente de ingresos gracias a las redes sociales, sintió que era el momento perfecto para materializar lo que antes veía como algo para “mucho más adelante”. Nace de una pasión personal y de la necesidad de usar su alcance para hacer el bien, aprovechando la atención y la plataforma que había ganado. Para ella, esto le da “una enorme satisfacción” y un “sentido de propósito” que la llena.

México fue una elección obvia por su historia y conexión personal con el país. Es una “aventura muy bonita” que comparte con “mujeres extraordinarias” que la inspiran. Y lo más chévere es que no es una de esas estructuras gigantes que se delegan: Alexandra está involucrada “al cien por ciento”.

Así es como Alexandra Leclerc maneja su fundación Corazones Unidos:

Búsqueda de proyectos: Ella se encarga personalmente de encontrar las iniciativas que la fundación apoyará.

Conseguir los fondos: Es su responsabilidad conseguir el dinero necesario para llevar a cabo los proyectos.

Dar seguimiento: Hace un seguimiento continuo para asegurarse de que todo avance según lo planeado.

Asegurarse de que marche bien: Se involucra en cada detalle para garantizar que los proyectos se desarrollen de la mejor manera.

Esta forma de trabajar le permite mantener el proyecto “muy cercano”. Aunque ahora se enfoca en apoyar la educación infantil, Alexandra tiene el gusanito de también ayudar a las mujeres artistas en México, dándoles más visibilidad y oportunidades. ¡Un proyecto hecho con el corazón y con las manos, y que espera crecer de a poquito para lograr el mayor impacto posible!