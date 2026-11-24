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¡Qué bestia, Marvel lo volvió a hacer! El lunes 23 de noviembre de 2026, el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) nos voló la cabeza con el tráiler final de Avengers: Doomsday. Este adelanto no solo subió las expectativas, sino que confirmó uno de los chismes más esperados (y debatidos) desde Avengers: Endgame: Steve Rogers, nuestro querido Capitán América, ¡tuvo un hijo con Peggy Carter!

Para los que andan medio perdidos, Steve Rogers es el Capitán América, un superhéroe que combatió en la Segunda Guerra Mundial, famoso por su escudo casi indestructible. Peggy Carter, por otro lado, es un personaje de los cómics de Marvel que apareció por primera vez como interés romántico de Steve Rogers en escenas de flashback de la Segunda Guerra Mundial.

La vida familiar que nadie vio venir

El tráiler arranca mostrándonos una escena familiar que nos derritió: Steve Rogers, interpretado por Chris Evans, viviendo su vida junto a Peggy Carter, a quien da vida Hayley Atwell, y un hijo que ya es todo un adolescente. ¡Imagínense! Después de que Steve decidiera quedarse en el pasado al final de Endgame en 2019, cumpliendo así su promesa de ese baile pendiente, logró construir la vida que tanto anhelaba, . Las imágenes nos dan un vistazo a esa tranquilidad familiar, algo que Marvel no había mostrado con tanto detalle hasta ahora, dejando a muchos con la intriga de cómo fue esa existencia.

Pero como todo en el UCM, la paz es efímera. La calma se empieza a desmoronar cuando los Cuatro Fantásticos, sí, Reed Richards, Sue Storm, Johnny Storm y Ben Grimm, aparecen en escena. ¿Su misión? Buscar al antiguo Capitán América para que los ayude a enfrentar una nueva amenaza que, agárrense, ¡está liderada por Doctor Doom! Lo más random y emocionante es que este villano será interpretado por Robert Downey Jr., a quien recordamos por su icónico papel de Tony Stark (Iron Man). ¿Será que le cogió el gustito a ser el malo de la película?

El tráiler incluso nos da un pantallazo de una conversación íntima entre Steve y Peggy, donde él se pregunta lo difícil que es ocultarle la verdad de su pasado a su hijo. A pesar de que ambos creen que tomaron la decisión correcta al vivir una vida normal, la sombra de su identidad como superhéroe persiste. Peggy, con su sabiduría de siempre, le recuerda que el adolescente conoce a su padre por la persona que ha sido durante toda su vida, más allá de la capa y el escudo. Aunque en un adelanto anterior de Avengers: Doomsday ya habíamos visto a un bebé, este tráiler confirma que el hijo ha crecido y tendrá su propio espacio en la trama. Por ahora, su nombre y la importancia que tendrá en este conflicto son un misterio que nos tiene comiéndonos las uñas.

Un nuevo villano y las consecuencias del tiempo

La llegada de Doctor Doom como antagonista principal promete un giro oscuro y emocionante. Que Robert Downey Jr. sea quien le dé vida al personaje nos deja con la cabeza a mil, pensando qué tipo de villano nos presentará después de haber sido nuestro héroe por tantos años. El tráiler no aclara si la familia de Steve Rogers estará directamente en la mira del Doctor Doom, pero lo que sí es seguro es que el conflicto tiene que ver con las consecuencias de los viajes temporales que los Vengadores hicieron en Endgame. ¡Ya veíamos venir que tanto ir y venir en el tiempo iba a traer problemas!

La aparición de los Cuatro Fantásticos para pedir ayuda a Steve ante una amenaza que involucra a otros héroes del multiverso nos anticipa una batalla épica. Parece que nadie se libra de las repercusiones de jugar con el espacio-tiempo. Todo esto nos deja con la gran pregunta de cómo afectarán estos eventos a la tranquila vida que Steve y Peggy construyeron y qué papel jugará su hijo en este nuevo y peligroso escenario.

El regreso de los directores y un desfile de héroes

Este filme no solo nos trae nuevas caras y un Doctor Doom con una cara familiar, sino que marca el regreso de Anthony y Joe Russo a la silla de dirección, los mismos genios detrás de Avengers: Infinity War y Avengers: Endgame. ¡Con ellos al mando, sabemos que la acción y la emoción están garantizadas! El adelanto es una verdadera fiesta de personajes: además de la familia Rogers-Carter y los Cuatro Fantásticos, vemos a Cíclope, interpretado por James Marsden, convocando a los X-Men en medio de una batalla, y apariciones estelares de Thor, Shang-Chi y Kate Bishop. ¡Se vienen las reuniones que tanto amamos!

Avengers: Doomsday tiene previsto estrenarse en América Latina el 17 de diciembre de 2026 y en Estados Unidos el 18 de diciembre de ese mismo año. Esta película es clave porque continuará desarrollando la Saga del Multiverso, un calentamiento épico para lo que se viene con Avengers: Secret Wars en 2027. La incógnita de qué hará el hijo de Steve y Peggy en esta mega historia que amenaza con alterar, una vez más, el destino de los Vengadores, ¡nos tiene en ascuas! ¿Será un héroe como papá, o tomará un camino totalmente distinto?