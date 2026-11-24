Espectáculos

¡Por fin, mi gente! La Bichota ya confirmó su regreso a Puerto Rico, y aunque todavía falta un buen tramo para el concierto, la fecha ya está en piedra y eso es lo que importa. La artista colombiana, Karol G, se presentará el viernes, 2 de abril de 2027, en el Estadio Hiram Bithorn, llevando su exitosísima gira mundial “Viajando por el Mundo Tropitour” a la isla.

Había un poco de misterio, la verdad. Se venía rumoreando que el regreso a Puerto Rico sería en febrero de 2027, pero como no había información de boletos, la gente andaba con la intriga. ¡Pero ya no más! La fecha del show está confirmadísima.

Y para que nadie se quede sin su puesto, pilas, que los boletos salen a la venta mañana, el miércoles, 25 de noviembre, a las 10:00 a. m. a través de Ticketera. ¡A poner la alarma, mijos, que esto se agota en un dos por tres!

Este concierto en Puerto Rico no es cualquier cosa, es parte de una gira que ha sido un ¡boom! en todos lados. Por ejemplo, en México, La Bichota metió a 333.000 personas en seis shows gigantes. Y ni hablar de la etapa de Norteamérica, que incluyó Estados Unidos y Canadá, donde se vendió más de un millón de boletos. ¡Es que la mujer no para de romper récords!

Con este mismo tour, “Viajando por el Mundo Tropitour”, Karol G hizo historia. Se convirtió en la primera artista latina en llenar estadios en Europa con una gira mundial. ¡Imagínense ese nivel! Definitivamente, es la patrona del género.

La gira todavía tiene cuerda para rato, con presentaciones planificadas en Latinoamérica y Europa hasta julio de 2027. Y ojito, que el show promete ser una fiesta total, con una propuesta musical y visual que celebra cómo la colombiana ha crecido como artista y la conexión súper fuerte que tiene con sus fans por todo el planeta.

Así que, ¿quién ya está haciendo los planes para ese 2 de abril? ¡Nos vemos allá, mi gente!