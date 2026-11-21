Famosos

¡A ver, a ver, gente! Prepárense porque el chismecito está caliente y viene directamente desde el set de En Contacto. La cosa es que Vanessa Robles se nos quedó bien dormida en pleno programa, ¡así como lo oyen! Y Gaby Díaz hizo una broma sobre su compañera, una escena que llamó la atención en redes sociales. ¿Será que la pobre Vanessa estaba contando ovejitas o Gaby aprovechó la oportunidad perfecta para encender el drama?

El video, que la propia Vanessa Robles subió a su Instagram para que no digan que es invento, muestra el momento exacto. Ahí la ven a Gaby, apuntando a una Vanessa que aparentemente dormía en una de las salas del set, y dice, clarito: "Sin premio". Luego agrega "con premio" y lleva las manos hacia ella misma. ¡Uf! Más directo no pudo ser. Pero tranquilos, que Vanessa tiene su coartada. En su publicación, se abrió de capa: explicó que apenas había dormido tres horas, que le costó mucho levantarse a trabajar y que se quedó dormida mientras esperaba en la sala del set. ¡Quién no se siente identificado con esa historia, la verdad!

Pero la cosa no termina ahí, ¡hay más! Parece que Gaby, pilas como siempre, ya estaba pensando en la reacción de la gente. En otro pedacito del clip, se le escucha decirle a un camarógrafo: "Ese chiste me lo hiciste tú para que no me funen en redes". ¿Estrategia para evitar la funa o pura picardía? Uno ya no sabe qué pensar con estas estrellas de la tele. Antes, Henry Bustamante registró a Vanessa con los ojos cerrados mientras Dora West y José Urrutia bailaban merengue con entusiasmo, y lo resumió con una frase: "Dos mundos".

La verdad es que a Vanessa Robles le ha tocado un día movido: un día antes, su vehículo dejó de encender en plena avenida 9 de Octubre, en Guayaquil. Así que, entre el carro, las pocas horas de sueño y las cámaras que no perdonan, no hay quien no quiera un buen siestón. Y mientras Vanessa lucha contra el sueño, Gaby Díaz está en la cresta de la ola. Durante la noche de premiación de los Premios ITV, se llevó el galardón a Mejor Conductora de Programas de Variedades. En su discurso, hasta le tiró flores a Betty Mata, la directora con la que ha caminado estos años. Una, cosechando premios, y la otra… sueños. ¡Qué contraste!

Moraleja de la historia: en la tele hay que estar siempre con un ojo abierto... o con una cafetera portátil al lado. ¿Ustedes qué dicen?