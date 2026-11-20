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¡Atención, faranduleros! El universo nos ha escuchado y dos de nuestras actrices favoritas, Dakota y Elle Fanning, van a protagonizar una película juntas. Sí, así como lo leen. Ellas encabezan el reparto de "The Nightingale" (El ruiseñor), la adaptación cinematográfica de la exitosa novela de Kristin Hannah. Sony Pictures ya nos dejó con la boca abierta al presentar el tráiler oficial ayer, 19 de noviembre de 2026, y confirmó que la cinta llega a los cines de Estados Unidos el 19 de marzo de 2027, un día después de su estreno en América Latina.

Estas dos talentosas hermanas, Dakota Fanning, conocida por sus papeles en producciones como "La guerra de los mundos", y Elle Fanning, la actriz y productora ejecutiva con nominaciones a premios importantes como el Oscar, ya habían coincidido en la pantalla grande. Fue en "I Am Sam" (2001), pero ahí Dakota interpretaba a Lucy, mientras que Elle hacía de la misma niña, pero de dos años. O sea, ni se vieron en escena. Ahora sí, la cosa va en serio y por partida doble.

Un drama que nos va a dejar con el nudo en la garganta

No es un drama cualquiera, panas. La película nos ubica en la Francia de la década de 1940, en plena ocupación de la Alemania nazi. La trama sigue a Vianne Mauriac, el personaje de Dakota, y a Isabelle Rossignol, interpretada por Elle, dos hermanas que se van a jugar el pellejo para sobrevivir en medio de los peligros de la guerra. La sinopsis oficial nos dejó picadísimos: las hermanas deberán emprender caminos separados y peligrosos en una lucha por la supervivencia y la libertad durante la Segunda Guerra Mundial.

El adelanto que ya circula nos muestra una tensión que se corta con cuchillo. Por un lado, vemos a Vianne, preocupada a morir por mantener a su familia a salvo, con ese instinto de protección a flor de piel. Por el otro, Isabelle, la que no se queda con los brazos cruzados, manifiesta su intención de enfrentarse al régimen nazi. "Debemos demostrarles que vamos a luchar", afirma el personaje de Elle, y con esa frase, ¡ya sabemos que se viene una historia de puro coraje!

El reencuentro más esperado de Hollywood

Para Dakota y Elle, este proyecto es un sueño hecho realidad. Llevaban años buscando la oportunidad de lucirse juntas como protagonistas y, ¡zas!, apareció esta joya. Ellas mismas lo contaron en 2019, cuando el proyecto se anunció por primera vez. Se ve que esta historia tiene algo especial que las atrapó.

La dinámica entre las hermanas Fanning en la vida real fue clave para que asumieran estos roles. Dakota explicó en una entrevista que Vianne, la hermana mayor, es la que demuestra su amor a través del cuidado y las tareas del hogar, mientras que el personaje de Elle, Isabelle, es la más audaz, la que corre directo al peligro y la aventura. Dakota piensa que son las indicadas para estos roles precisamente por entender a fondo esa dinámica. ¡Qué bestia! Eso sí que es química en pantalla garantizada.

Una travesía con obstáculos hasta la pantalla grande

Pero, a ver, no fue fácil que esta película viera la luz. La adaptación de "The Nightingale" lleva varios años en desarrollo. Dakota y Elle estaban ligadas al proyecto desde 2019, cuando se anunció que la cineasta francesa Mélanie Laurent sería la directora. Sin embargo, como nos pasó a todos, la pandemia de COVID-19 puso en pausa los planes de producción y la película se quedó en el limbo por años.

Finalmente, Michael Morris, conocido por dirigir "Bridget Jones: Mad About the Boy", tomó las riendas del proyecto. El rodaje arrancó el 28 de marzo, según informó la propia Kristin Hannah en sus redes sociales. El guion estuvo a cargo de Dana Stevens y Ann Peacock, y las hermanas Fanning no solo actúan, sino que también participan como productoras, junto a un equipazo que incluye a Reese Witherspoon, Brittany Kahan Ward, Lauren Neustadter y Elizabeth Cantillon. El reparto está lleno de estrellas, con Mark Rylance como Julien Rossignol y Shira Haas como Rachel de Champlain, entre otros talentos.

Así que, marquen sus calendarios, panas. Marzo de 2027 se siente lejísimos, pero para una joya así, ¡la espera de ley que vale la pena! ¿Quién más ya está contando los días para ver a las Fanning en acción en esta historia que promete hacernos llorar a moco tendido?