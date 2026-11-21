Famosos

¡Atención, Ecuador que esto es importante! Dalia Bucaram representará a Ecuador en el Miss Universo 2026. Y claro, el chismecito que nos tiene a todos con el corazón en la mano es el traje nacional que va a presentar. ¡Ya tenemos la primicia, y suena a que será algo épico!

El diseño lleva un nombre que ya nos da piel de gallina: La Fe que nos une. ¡Imagínense! Su inspiración viene nada más y nada menos que de la imponente arquitectura de la Basílica del Voto Nacional en Quito. Pero no solo eso, ¡también le metieron toda la historia y las raíces más profundas de nuestro Ecuador! O sea, es como llevar un pedacito gigante de nuestro país en un solo ‘outfit’. ¡Qué bacán que se conecte así con lo más nuestro!

¿Quién está detrás de esta creación que seguro va a dar qué hablar? Pues es el crack del diseño paraguayo, Simón Villalba. Es conocido por sus diseños para concursos de belleza, trajes típicos y piezas de alta moda, en los que incorpora cristales, piedras y plumas. Así que, sin haberlo visto, ya podemos predecir un traje que deslumbrará y capturará todas las miradas.

La visión de Villalba es profunda: quiere que este traje represente la fe como ese pegamento invisible que une nuestra identidad y cultura como ecuatorianos. O sea, no es solo un vestidazo, es una declaración potente de lo que somos y en lo que creemos. ¡Se viene una propuesta que fusiona la arquitectura y los símbolos nacionales directamente en el vestuario de Dalia!

¿Cuándo y dónde podremos ver este espectáculo de diseño? ¡Apúntense la fecha! Nuestra representante ecuatoriana, Dalia, va a desplegar todo su encanto y su trajeazo mañana, sábado 21 de noviembre. Será durante la esperadísima gala de trajes nacionales, el famoso National Costume, que se celebrará en el imponente Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, allá en San Juan.

En esta pasarela internacional, Dalia no estará sola. Competirá junto a candidatas de otros 115 países, cada una presentando joyas que reflejan la riqueza cultural, las tradiciones y el talento artístico de sus tierras. ¡Prepárense para un desfile que promete ser una explosión de color y creatividad! La cita es de 18:00 a 20:00, hora de Ecuador. ¿Y quién será la encargada de conducir este evento de gala? Nada más y nada menos que Zuleyka Rivera, ¡la Miss Universo 2006 que hizo historia para Puerto Rico!

Para que nadie se pierda este momentazo, la transmisión será gratuita. Podrán seguirla a través de la aplicación de Ecuavisa y también por los canales oficiales de YouTube de Telemundo Entretenimiento y Miss Universe. ¡Así que ya saben, armen el plan con los panas, preparen el picada y a alentar a Dalia con toda la energía! ¡Queremos que este traje haga historia!