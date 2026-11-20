Espectáculos

Okay, aquí vamos con el chismecito que nos tuvo con el corazón en la mano el miércoles pasado. Andrea Meza, nuestra querida Miss Universe 2020, ¡encendió las alarmas de todos sus seguidores y de la audiencia de "La Mesa Caliente"!, el programa de Telemundo donde es conductora. Imagínense el susto cuando la noticia de que la habían llevado de emergencia a un hospital se regó como pólvora por todas partes. La gente no podía creerlo, y la preocupación se sintió en cada rincón de las redes sociales, haciendo que todos nos quedáramos pegados a la pantalla.

Los fans se volcaron a las redes sociales preguntándose qué mismo pasaba con su reina de belleza, ¡y obvio que le llenaron de mensajes de apoyo y buena vibra! Todos estábamos pendientes, cruzando los dedos para que no fuera nada grave, con el alma en un hilo.

Pero, ¡tranquilos!, que horas después llegó el alivio colectivo. El propio programa dio la actualización que todos esperábamos con ansias: Andrea ya estaba estable y, ¡ojo!, había mostrado una evolución full favorable después de los chequeos médicos. Sus compañeras de set confirmaron que pudieron comunicarse directamente con ella, y la misma Andrea Meza, con su buena actitud de siempre, aseguró que se sentía muchísimo mejor. ¡Un respiro para todos!