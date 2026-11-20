Espectáculos

¡Atención, granjeros! Mario "Mono" Osuna ya hizo sus nominaciones en La Granja VIP y la cosa se puso más picante que ají de mata. Con dos puntos, el "Mono" le apuntó a la mismísima Niurka Marcos, a quien le aseguró que es una Granjera muy fuerte.

El drama viene porque el plan original, según el propio Osuna, era ir con todo contra el actor y bailarín cubano Julio Camejo. ¡Claro que sí, tenían una estrategia clarísima! Pero, como siempre, en los realities las cosas dan giros inesperados. Resulta que Julio tenía la inmunidad del Capataz, dejando al "Mono" con los planes hechos añicos y tocando improvisar.

Así que, viendo que el camino fácil no era una opción, su segundo voto fue para la actriz y modelo mexicana Ivonne Montero. Y la justificación no pudo ser más directa: Mario "Mono" Osuna explicó que Ivonne es la única a la que le puede tirar. ¡Pilas con esa franqueza!

Parece que las estrategias en La Granja VIP están al rojo vivo y cualquier cosa puede pasar. ¿Qué creen, esta movida del "Mono" le dará la victoria o lo dejará en la cuerda floja?