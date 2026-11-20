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¡Qué chévere la Mar Rendón en Guayaquil! La artista que todos seguimos en las redes se armó una sesión súper íntima en 'Entre Discos' este 18 de noviembre, y el público guayaco quedó prendidísimo. Y ojo, nos reveló su lado más rockero... ¡con un twist, por supuesto!

La cita fue en la Casa Cino Fabiani, allá por Las Peñas. Mar no se hizo de rogar y se abrió sobre cómo el disco 'After Laughter' de Paramore (2007, según la fuente) ha sido un pilar en su música. ¡Imagínense! En esta era de puro streaming, 'Entre Discos' es una joya que nos permite revivir la experiencia de tener un vinilo en las manos, escuchar la música a la antigua y, de paso, aprender de los artistas que nos gustan. Una propuesta bacanísima para melómanos de corazón.

El formato es chévere: invitan a un artista a charlar sobre un álbum que lo haya marcado. Para esta ocasión, Mar Rendón escogió el de Paramore, y la producción del programa consiguió el disco en vinilo para la ocasión. Mientras el disco sonaba completito, Mar conversaba sobre el álbum con Jimmy Sáenz de Viteri de El Sampler y Juanjo Crítico, que forman parte de esta iniciativa.

Después de la tertulia, vino lo bueno: ¡música en vivo! Mar tocó algunas canciones de Paramore y también temas de su autoría. ¡Un show de primera, la verdad de la buena! Para cerrar con broche de oro, se regaló un ejemplar del disco entre los asistentes, cortesía de la tienda Kiss Boy Music. ¡Qué suertudos!

Jimmy Sáenz de Viteri, uno de los panas que hacen posible 'Entre Discos' junto a Juan José Avilés y David López, nos contó que le siguen la pista a Mar desde antes de que se volviera el fenómeno que es hoy y antes de que se fuera a México. Dijo que, a pesar de lo ocupadísima que está, Mar "sigue muy comprometida en seguir vinculada con la escena independiente del país". ¡Un aplauso para ella por no olvidarse de sus raíces!

Así que ya saben, 'Entre Discos' la está rompiendo en mil pedazos. En su primera edición tuvieron a la banda Tombo hablando del 'Californication' de Red Hot Chili Peppers. Pero esta con Mar Rendón, ¡ufff! Fue otro nivel.

Y ustedes, ¿listos para desempolvar sus vinilos y echarse un buen concierto íntimo como el que nos dio la Mar? ¡Nos vemos en la próxima de 'Entre Discos' para más chismecito musical!