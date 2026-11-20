Espectáculos

Los hijos de Ricky Martin, Valentino y Matteo, ya no son unos niños, ¡y uno de ellos ya se hartó de las comparaciones! Valentino, uno de los mellizos, tiene 18 años y está buscando su propia identidad, y a mediados de año lo dejó clarito en un video en sus redes sociales.

Ahí, el joven pidió a sus seguidores que lo siguieran por su propio talento, ¡no por compararlo con su famoso padre! Una petición que a cualquiera le daría ganas de aplaudir, seamos honestos. ¿Quién quiere vivir a la sombra de los papás, por más famosos que sean?

La reacción de Ricky Martin no se hizo esperar, y fue una mezcla de risas y orgullo total. Durante una entrevista en el programa El Flow de la Radio, el astro puertorriqueño citó a su hijo con cierto humor: "¡Yo no soy Ricky Martin, yo soy Valentino Martin!".

El cantante, orgullosísimo, añadió que "hay que aplaudírselo porque me gustó que haya dicho eso". ¡Bien por Valentino! Demostrando que tiene bien claro quién es y qué quiere hacer con su vida, sin depender de la fama que su papá construyó desde los ochenta. ¡Así se hace, a brillar con luz propia y que nadie te apague el flow!