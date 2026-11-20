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El miércoles 18 de noviembre, Hollywood Boulevard fue el escenario de un momento que pocos se esperaban: el inconfundible Gordon Ramsay, famoso por su temperamento explosivo en la cocina y la pantalla, recibió su propia estrella en el Paseo de la Fama. Este reconocimiento, que corona una trayectoria de décadas entre fogones y sets de televisión, lo convierte en el primer cocinero británico y el apenas cuarto representante del mundo culinario en obtener este icónico homenaje.

Para los que viven bajo una piedra (o no ven MasterChef), Gordon Ramsay es ese chef escocés-británico que es un fenómeno mundial: youtuber, autor, y, sobre todo, una personalidad televisiva que no deja a nadie indiferente. Su imperio de restaurantes, Gordon Ramsay Restaurants, ha sumado 17 estrellas Michelin a lo largo de su historia y actualmente mantiene ocho, con su joya de la corona en Chelsea, Londres, luciendo tres estrellas desde 2001. Desde que saltó a la fama con la miniserie “Boiling Point” en 1999, Ramsay se ha consolidado como uno de los chefs más influyentes y reconocidos del planeta, famoso tanto por su talento culinario como por su carácter fuerte.

¡El chef que no se calla, ahora sí se quedó mudo!

La ceremonia, que se llevó a cabo a las once y media de la mañana en el 6201 de Hollywood Boulevard, cerca de Argyle Avenue, tuvo como invitados de honor al actor y comediante Joel McHale y a la restauradora y personalidad televisiva Lisa Vanderpump, quienes lo acompañaron en este gran día. Pero lo que más sorprendió no fueron los discursos, sino la reacción del propio Ramsay. Él, que hasta para respirar parece gritar, reconoció que el homenaje lo dejó “sin palabras”. “Sinceramente, me he quedado sin palabras. Es muy raro que me quede sin palabras”, comentó durante su intervención, y ¡la verdad que le creemos!

Durante su discurso, Ramsay no solo agradeció a la Cámara de Comercio de Hollywood por la distinción, sino que también nos recordó por qué es un crack. El chef aseguró que su trabajo diario sigue ligado a lo que siempre soñó: dirigir restaurantes, liderar equipos y formar a nuevos talentos, y se dijo el chef con más suerte del planeta. Y para rematar, prometió que se encargará personalmente del mantenimiento de su placa, pues irá a sacarle brillo cada semana. ¿Quién lo diría? El chef de alta cocina, ahora puliendo el suelo de Hollywood. ¡Un lujo!

Su estrella, la número 2864 desde que se creó el Paseo de la Fama en 1961, quedó instalada junto a la del también mediático Guy Fieri, quien recibió el homenaje en 2019. Antes, otros gigantes de la gastronomía como Bobby Flay (2015) y Wolfgang Puck (2017) también fueron reconocidos, dejando claro que el mundo culinario tiene un lugar bien ganado entre las leyendas de Hollywood.

Una carrera con más estrellas que el cielo (y más dramas que un reality)

Este reconocimiento llega después de décadas de trabajo intenso y éxitos rotundos. La carrera de Ramsay en el mundo de los restaurantes tomó un giro imparable en 1993, cuando asumió como jefe de cocina de Aubergine, en Londres. ¡Y la cosa fue rapidísima! En tan solo tres años, logró que el establecimiento se catapultara a la fama, obteniendo dos codiciadas estrellas Michelin. Pero él quería más, y en 1998 abrió su propio restaurante insignia, Restaurant Gordon Ramsay, que no tardó en conseguir las prestigiosas tres estrellas Michelin. ¡Ahí es nada! Un verdadero mago de la cocina, que de seguro nos ha antojado más de una vez con sus platos.

De la cocina a la pantalla chica: ¡El rey del rating!

Pero Gordon no se quedó solo en la cocina. Su carisma (y su temperamento) lo llevaron a la televisión, donde empezó en 1989 participando en “Marco”, una serie documental británica. Sin embargo, su verdadero boom televisivo llegó en 2004 con la versión británica de “Hell’s Kitchen”, y un año después, conquistó Estados Unidos con la adaptación para la cadena Fox. Desde entonces, ha sido el anfitrión de programas que son un éxito rotundo como “MasterChef”, “Hotel Hell”, “MasterChef Junior”, “The F Word”, “Gordon Ramsay’s 24 Hours to Hell & Back”, “Next Level Chef”, “Gordon Ramsay’s Food Stars” y “Gordon Ramsay’s Secret Service”. No por gusto, en 2017, fue nominado al premio Primetime Emmy como mejor presentador por “MasterChef Junior”.

Además, sus logros no solo son en la farándula. En 2006, la mismísima Reina Isabel II lo nombró Oficial de la Orden del Imperio Británico (OBE) por sus servicios a la hostelería. Es decir, ¡es un caballero de la cocina! Con tanto brillo, premios y estrellas, lo de “sin palabras” es lo menos que nos esperábamos de este chef. ¿Será que ahora se nos vuelve un chef zen?