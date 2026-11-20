Famosos

Loja se convirtió en el epicentro de la cultura ayer, jueves 19 de noviembre de 2026, con un día cargadísimo de actividades dentro del Festival Internacional de Artes Vivas. ¿Quién dijo que el arte era solo para unos pocos? ¡Pues en Loja desmintieron eso de ley! La ciudad se llenó de exposiciones, encuentros literarios, concursos, música, danza, teatro y hasta espectáculos circenses que arrancaron desde tempranito en distintos espacios, plazas y teatros, con opciones para absolutamente todas las edades.

Durante la mañana, la movida estuvo a tope con opciones como la Feria del Libro de Loja. Pero la que sí nos dejó con el ojo cuadrado fue la Expo Bonsái 2026, porque ¿quién se esperaría ver arbolitos en miniatura en medio de tanto arte vivo? ¡Un giro inesperado, pero bacán! También hubo dibujo y pintura en vivo, la oportunidad de probar el 100 % Café de Especialidad y concursos como Métodos de Extracción de Café, demostrando que en Loja, hasta el cafecito es un arte. Ni qué decir de las exposiciones de esculturas, patrimonio y retrato de arcilla en vivo, que estuvieron disponibles casi todo el día.

La tarde no se quedó atrás y siguió con la adrenalina a tope. Tuvimos de todo: desde obras como La embajada de la alegría y El gato simple, hasta la “Danza jazz” que nos puso a todos a mover el esqueleto en la mente. Y para los que gustan del rock, estuvo “Haz lo Tuyo: Rock Latino Inclusivo”. No faltaron los cuentos infantiles con Aventuras en Galápagos: Cuentos Infantiles para Cuidar el Planeta y Nuestras Emociones y conversatorios literarios para los más intelectuales. Chuta, si no encontrabas algo que te guste, ¡es porque no buscabas!

Pero la noche, ¡ah, la noche! Esa fue la cereza del pastel. Los escenarios se encendieron con espectáculos como La artista y Grotte. También se presentó “Mamá tiene Tinder”. Además, hubo conciertos, danza folclórica y presentaciones circenses de artistas nacionales e internacionales, con propuestas como The Bruno Mars Show y Noche Lojana. Con tanta actividad, ¿alguien más quedó con ganas de una siesta de una semana o qué?