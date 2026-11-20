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Victoria Beckham, la “Posh Spice” que ahora es un ícono de la moda, ha decidido mover una ficha grande para, al parecer, intentar limar asperezas con su hijo mayor, Brooklyn Beckham. Después de casi un año de un distanciamiento familiar que ha sido más comentado que el último reality show, la diseñadora ha completado los trámites legales para transferir a sus hijos varones la titularidad de las marcas registradas de sus respectivos nombres. ¡Así como lo lees! Esta jugada, que llega justo a tiempo para la renovación de los registros en diciembre, busca darles la sartén por el mango a cada uno para que gestionen esos derechos comerciales a su antojo.

Brooklyn, que ya tiene 27 años, es uno de los beneficiados directos de esta decisión. ¿Se acuerdan de cuando en enero de 2026 armó tremendo revuelo al acusar públicamente a sus padres? Él decía que lo estaban presionando para que renunciara a los derechos de su nombre antes de casarse con Nicola Peltz en abril de 2022. ¡Uff, qué novela! Pero no solo Brooklyn se lleva su parte del pastel; sus hermanos Romeo y Cruz Beckham también podrán administrar sus nombres como marcas comerciales. La única que tendrá que esperar un poquito más es Harper, la menor de los cuatro hijos de David y Victoria, quien obtendrá este derecho cuando cumpla los dieciocho años.

Un movimiento con peso

Según lo que chismoseó The Sun el 11 de noviembre, Victoria Beckham no se quedó de brazos cruzados. Se encargó personalmente de terminar el proceso con celeridad. Una fuente citada por el medio británico explicó: “Esto no fue simplemente una renovación pasiva; Victoria se aseguró activamente de que la transferencia de las marcas registradas se realizara sin contratiempos tan pronto como recibió las solicitudes de documentación”.

La movida de Victoria es significativa porque la titularidad de los nombres de los hijos fue algo que ella misma estableció en diciembre de 2016. En ese entonces, Victoria registró las marcas ante la Oficina de Propiedad Intelectual del Reino Unido. Según los documentos citados por Daily Mail, la intención era proteger los intereses comerciales de sus retoños y evitar que otros se hicieran la América usando sus identidades. ¿En qué categorías? Pues en un montón, desde cosméticos y lociones para después del afeitado, hasta ropa, calzado, indumentaria deportiva, sombreros, juguetes, programas de televisión y música. Un portafolio bastante completo, la verdad.

El drama detrás de los derechos

Pero lo que empezó como una medida de protección, terminó siendo la manzana de la discordia para Brooklyn. En enero de 2026, el joven se despachó con una publicación extensísima en Instagram que dejó a todo el mundo con la boca abierta. Allí aseguró que sus padres lo presionaron repetidamente y trataron de sobornarlo para que renunciara por escrito a los derechos que le corresponden por nacimiento, y añadió que su resistencia afectó el pago que debía recibir.

Claro, David y Victoria no se quedaron callados y siempre han negado esas acusaciones. Una fuente cercana a la pareja, citada por Page Six, dio otra versión de la historia: el acuerdo que le propusieron a Brooklyn en realidad buscaba proteger sus propios derechos frente a los compromisos comerciales que sus padres ya tenían con terceros. Un enredo de marcas, contratos y, sobre todo, mucho resentimiento.

¿Se viene la tregua familiar?

Por ahora, la relación familiar sigue más fría que helado de paila. Brooklyn y sus padres dejaron de seguirse en Instagram en diciembre de 2025, un gesto que en el mundo de hoy es casi como declarar la guerra. Tampoco mantiene contacto público con sus hermanos Romeo y Cruz a través de esa plataforma.

Sin embargo, entre los allegados a David y Victoria, todavía hay una lucecita de esperanza de que se venga una reconciliación. Una fuente consultada por The Sun expresó que esperan que este trámite de marca registrada sea el un paso que contribuya a resolver parte de las diferencias y a dejar ese asunto atrás, con la esperanza de que con el tiempo se produzca una reconciliación significativa, como siempre en Navidad.

¿Será que con esta movida Victoria Beckham logra calmar las aguas y por fin veremos fotos de toda la familia junta y sonriente para las fiestas? Ojalá, porque este drama ya nos tiene con el corazón en un puño.