Espectáculos

El Festival Internacional de Artes Vivas de Loja 2026 está en sus últimos días, prometiendo un fin de semana recargado de teatro, danza, circo y shows callejeros que nos harán sentir en otra dimensión. Del 20 al 22 de noviembre, Loja abre sus escenarios a compañías internacionales de Argentina, Chile e Italia, que se unen al talento ecuatoriano para cerrar con broche de oro.

La verdad es que esta undécima edición ha sido una locura desde que arrancó el 12 de noviembre. Bajo el lema “Artes vivas para habitar el futuro”, se han juntado más de ochocientos artistas, 173 obras y casi cuatrocientas actividades culturales y formativas. ¡Una fiesta para el arte, literal!

Alemania es el país invitado de honor este año, y el FIAVL 2026 se extiende por toda la ciudad. No solo los teatros se prendieron, sino también las plazas, calles y parques, convirtiendo Loja en un escenario gigante. La inauguración, por ejemplo, fue en el Teatro Nacional Benjamín Carrión Mora, donde nos alucinamos con “El cura sin cabeza” de la compañía ecuatoriana Cano Artes Escénicas. Y para prender la ciudad, hubo un desfile que recorrió las calles del centro de Loja. Luego llegaron más producciones de Uruguay, España y Alemania, y Ecuador.

Durante la apertura, la alcaldesa Diana Guayanay nos recordó el trabajazo que hubo detrás de cada escenario, y el embajador alemán Jens Peter Lütkenherm resaltó la importancia de recuperar los espacios públicos como puntos de encuentro cultural. ¡Así da gusto salir a la calle!

Lo que se viene en el gran cierre

Prepárense, porque este viernes 20 de noviembre está bravazo. Llega “El Brote”, una obra argentina de la Compañía Criolla que te dejará pensando. Escrita y dirigida por Emiliano Dionisi y protagonizada por Roberto Peloni, nos cuenta la historia de un actor que ya no sabe distinguir entre lo real y la ficción. ¡Uff, qué nivel de dilema! Esta obra ya se estrenó en Buenos Aires en febrero de 2023 y se ha llevado premios como el María Guerrero 2024 al mejor actor. No se la pueden perder a las 18:00 en el Teatro Bolívar.

Ese mismo viernes, pero a las 20:00 en el Teatro Nacional Benjamín Carrión Mora, tenemos a la producción ecuatoriana “Técnicos”, del Colectivo Independiente Técnicos de Cuenca. Y si lo tuyo es el circo callejero, el italiano Guillari del Diavolo nos trae “Tuttotorna”, pura comedia visual, a las 20:00 en la Plaza Central. ¡Una joya para reír a carcajadas!

Fin de semana de pura movida artística

El sábado 21 de noviembre el Festival no baja la guardia. “Monás, la real sustancia de las cosas”, de la compañía italiana Teatringestazione, nos invita a una experiencia fuera de lo común. Imagínense una mezcla de instalación participativa, coreografía y cine en vivo, donde el público no solo observa, sino que ¡es parte de la obra! Funciones a las 11:00 y 18:00 en el Centro Cultural Alfredo Mora Reyes. Además, ese día tendremos la colaboración entre el español Samuel Retortillo y la Orquesta Sinfónica de Loja con “Comunidades Faunas”, y Carlos Michelena, que presentará su show a las 18:30 en la Plaza Central.

Para el domingo 22 de noviembre, la compañía chilena La Mona Ilustre nos trae una obra de clausura oficial, según la programación. Michelena repite a las 16:30 en la Plaza Central y Guillari del Diavolo también regresa con “Tuttotorna”. El cierre en el espacio público será con un espectáculo organizado por el Municipio de Loja a las 19:00 en la Plaza San Sebastián.

Feriado: el pretexto perfecto

Y la mejor parte es que el presidente Daniel Noboa, mediante el Decreto Ejecutivo 507, decretó la suspensión de la jornada laboral para este viernes 20 de noviembre, tanto en el sector público como en el privado. ¡Y ojo, que no es recuperable! O sea, ¡tres días seguidos para pegarse la escapada a Loja!

Esta medida busca que la gente se mueva por el país y que Loja se llene a tope para el festival. Además, es un empujón para los hoteles, restaurantes y negocios locales. Sócrates Carrión, de la Mesa Turística de Loja, ya confirmó que algunos visitantes habían hecho reservas. ¡Loja está lista para recibirnos con los brazos abiertos y puro arte! ¿Ya tienes tu agenda para el FIAVL?