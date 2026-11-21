Famosos

Meliza Yumisaca, esa influencer que la rompe en redes con 1.3 millones de seguidores en TikTok y más de 100 mil suscriptores en YouTube (¡hasta le dieron una placa de reconocimiento en 2025!), dio el "sí, acepto" a su "Poli Poli", Luis Ambuludi. Y como era de esperarse, su boda no fue cualquier cosa; ¡fue un evento con todos los juguetes!

Meliza, graduada en Comunicación Social y que ahora se la ve estudiando Dirección Escénica y Actuación, planeó su gran día a lo grande, celebrando su amor con su familia, amigos y hasta con sus seguidores. Y para darle un toque más dramático, el 14 de noviembre llovió en Guayaquil, ¡como si la ciudad supiera que iba a ser un día de película!

Un cuento de hadas con toques ecuatorianos

La historia de amor de Meliza, nacida en Colta, Chimborazo, y criada en Durán, empezó de la forma más inesperada. Luis, el policía, estaba buscando a alguien que había pedido auxilio y, después de dar varias vueltas, la vida los puso frente a frente. Meliza, de una, lo encontró guapo y lindo. Pero más allá del físico, ella tenía clarísimo que el hombre de su vida tenía que ser creyente, alguien que amara a Dios y con quien pudiera compartir su fe. ¡Y Luis llegó para quedarse, sin operativo que lo detuviera!

Para su gran día, Meliza se preparó para cumplir su sueño de toda la vida: lucir un megavestido de novia con una cola enorme, ¡justo como lo había imaginado! Aunque el vestido fue comprado en China, la emoción era cien por ciento nuestra. Llegó a la iglesia cristiana Familia de Dios, junto al estadio Modelo, en un elegante carro blanco, mientras la lluvia caía sobre la ciudad. Ahí la esperaba Luis, con los nervios "a flor de piel", como si fuera antes de un operativo policial. El pastor Josué Rincón ofició la ceremonia, y los invitados llegaron de varios rincones del país: Guayaquil, Durán, Chimborazo, Tungurahua y Loja, que es la tierra de Luis. Fue una ceremonia sencilla, llena de amor y fe, donde los novios recibieron la bendición de Dios. A la salida, Luis no pudo disimular la felicidad.

La fiesta que rompió el molde: ¡pero sin trago!

Si algo quedó más claro que el agua es que cuando la comunidad indígena ecuatoriana arma una celebración, ¡lo hace en serio! El Santa Ana Garden fue el lugar elegido para la recepción, con cuatro carpas gigantes esperando a la gente. La entrada de Meliza y Luis fue un espectáculo aparte: videos, música en vivo y una tarima que bien podría haber sido para un concierto internacional. Pero aquí viene lo bueno: ¿el trago? ¡Ni una gota! La fiesta se vivió cantándole a Dios, con videos que recordaban la bonita historia de amor de la pareja. Cerca de 15 agrupaciones musicales, algunas de Chimborazo y otras de iglesias cristianas, se encargaron de que la música no parara, dando gloria a Dios y bendiciendo a los recién casados. Y ojo al detalle curioso: varios grupos, sobre todo los femeninos, entregaban un sobre con dinero al principio, ¡como una bendición para los flamantes esposos! Una boda musical, temática y con un sello súper propio.

Un banquete para 700

A las 20:00, los invitados ya estaban listos para "la jama". Las mesas estaban organizadas para familiares e invitados, influencers y pastores. Y si esperabas los clásicos bocaditos de mortadela y queso, ¡te llevaste una sorpresa! Primero desfilaron tarrinas de dulces (algunas de media libra), tortitas, más dulces traídos desde Chimborazo, maíz tostado y habas tostadas. ¡Aquello parecía un buffet sin fin! Obvio, no faltaron las gaseosas y el agua. Pero el plato fuerte no se quedó atrás: arroz, ensalada de fideo y un cuarto de pollo, todo servido con cubiertos y hasta con una funda por si alguien quería llevarse su porción a casa. ¡Qué generosidad!

¿Qué le depara el futuro a la señora de Ambuludi?

Meliza estaba radiante de felicidad, rodeada de sus seguidores y de Luis, su "Poli Poli" que pasó de ser el hombre de la ley al amor de su vida. Antes a Luis no le gustaban las fotos ni los videos, pero ahora ya se anima a aparecer frente a las cámaras. Meliza compartió su alegría: para ella es una bendición que Luis la acompañe en su fe, justo lo que le había pedido a Dios. ¿Los hijos? También están en los planes, pero cuando el Todopoderoso lo quiera. Mientras tanto, la influencer tiene claro que no quiere quedarse solo con la etiqueta de tiktokera: Quiere seguir preparándose y no quiere que la recuerden solamente como "la tiktokera". Si algún día llega una oportunidad en la actuación, la recibirá con alegría. ¡Así se habla! Una boda con lluvia, muchísimo amor, una banda sonora de 15 grupos, comida para 700 y cero alcohol. ¿Quién dijo que para celebrar hay que tomar?