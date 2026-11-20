Famosos

Ayer, jueves 19 de noviembre, el centro de Barcelona se paralizó por una visita que nadie se esperaba: ¡Rosalía! La cantante llegó para una activación de New Balance, la famosa empresa de calzado y vestimenta deportiva, y la gente casi se nos infarta de la emoción. Cerca de un centenar de fans, que al principio eran un grupo selecto de clubes de seguidores, pero luego crecieron con el boca a boca y las redes sociales, se agolparon cerca del Convent dels Àngels.

Entre quienes estaban en la plaza comenzó a escucharse una pregunta: “¿Cómo que viene Rosalía?”. La cantante apareció con el cabello recogido y un look full informal y oscuro, lista para la acción. Desde un camión de la marca, saludó a todos y empezó a regalar decenas de pares de zapatillas. El público respondía con gritos de guapa y reina, y algunos le indicaban el número que necesitaban.

Esta movida fue parte de la campaña de las New Balance 990, un modelo que muchos conocen como las “zapatillas de padre” por su diseño clásico y blanco que apareció en la década de 1980. ¡Qué chistoso el contraste! Esas zapas son lo opuesto a las puntas de ballet que Rosalía usó en su última gira. Pero justo ahí está el gol de la campaña: la imagen promocional la muestra en una clase de danza clásica, pero con las deportivas puestas, uniendo el mundo del ballet con la onda urbana.

Rosalía es embajadora de este modelo que está otra vez en boca de todos. Con su toque único, le ha devuelto el protagonismo a estas zapas en el mundo de la moda. Y ayer, en Barcelona, la campaña se hizo realidad, dando a sus seguidores la oportunidad de estar cerquita de ella y, de paso, llevarse un par de zapas por la cara. ¿Quién no querría una de esas?