Espectáculos

Mariela Viteri, la presentadora de televisión que nos tiene acostumbrados a su energía y a ser una mujer multifacética, ¡lo hizo de nuevo! A la par de su ya conocida labor como conductora del programa de farándula 'Hackers del Espectáculo', su puesto de directora en la estación radial Radio Fuego y sus variados programas en plataformas digitales como YouTube, ahora nos revela su última movida: se aventura en el fascinante mundo de la bisutería artesanal con su primera colección. ¡Esta mujer es puro power!

La noticia, que nos llegó directamente desde sus redes sociales, es que la carismática manabita está trabajando en un proyecto en conjunto con Llovizna Piedras Naturales. Esta es una empresa nacional que se dedica a crear piezas únicas usando piedras naturales de nuestro entorno como los elementos principales para sus joyas. Imagínense esa combinación: el estilo inconfundible de Mariela con la esencia de lo nuestro.

Pero la cosa no queda ahí, porque Mariela Viteri no solo está detrás del diseño, ¡sino que también se ha metido de cabeza en el rol de modelo para su propia colección! Y ojo, que no es el mismo look al que estamos acostumbrados. En lo que se vio del “tras cámaras” de la producción promocional, la presentadora apareció con un flequillo que le cubre la frente. Este cambio le da un semblante mucho más juvenil y fresco, un estilazo que, hay que decirlo, va de la mano con el concepto de su colección, dándole un aire renovado y súper chic.

La colección, que todavía mantiene en vilo a sus seguidores sin revelar la fecha exacta de lanzamiento, promete estar inspirada en la “frescura del mar y la libertad de la infancia”. Es una clara y evidente alusión a esa conexión tan suya con la costa ecuatoriana, ya que Mariela creció cerca del mar, específicamente en la ciudad de Bahía de Caráquez, en la provincia de Manabí. Conociéndola, seguro cada pieza tendrá un pedacito de su alma costeña.

Mariela misma ya nos ha puesto los dientes largos con sus declaraciones, adelantando en redes: “Les enseño un avance de la colección exclusiva Llovizna by Mariela. Me tiene muy emocionada, ya quiero que vean todo lo que preparamos”. Si ella ya está así de emocionada, ¡nosotros ni se diga!

¿Será que Mariela Viteri se nos convierte en la nueva gurú de la moda ecuatoriana con este debut? ¡Apuestas abiertas!