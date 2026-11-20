Espectáculos

¡Uff, qué susto! La querida Lucecita Benítez, esa voz que tanto queremos, estuvo hospitalizada hace dos semanas por una pulmonía. Pero, pilas, que la noticia buena ya nos llegó: ¡está fuera de peligro y recuperándose en su casita de San Juan!

Ante el ir y venir de chismes sobre su estado de salud, su representante, Helga García, salió a poner los puntos sobre las íes. Compartió un mensaje en las redes sociales de Perfect Partners, la empresa que preside, para dar un parte de tranquilidad a todos sus fans. "Queremos llevar un mensaje de tranquilidad a su público y a todos los que han expresado preocupación por ella", dijo García.

La verdad es que Lucecita está respondiendo súper bien a los tratamientos y está siguiendo al pie de la letra las recomendaciones de sus médicos. ¡Así da gusto! Su pasión por la música sigue más viva que nunca, tal cual ella siempre ha dicho: "Solo dejaré de cantar cuando ya no esté".

Y la mejor parte: ¡su concierto especial dedicado a las madres en mayo de 2027 sigue en pie! Así que, a seguir esperando.

García también aprovechó para agradecer todas las oraciones, los buenos deseos y ese cariño que el público le ha mandado. Sin duda, un apoyo así es la mejor medicina, ¿no creen?