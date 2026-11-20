Espectáculos

¡Qué nota! Matías Martin, el conductor radial argentino, se mandó unas vacaciones que ya quisiéramos todos, en la mismísima Barcelona junto a su hijo menor, Alejo. Faltando pocos días para que se nos acabe el 2026, el presentador radial decidió que era hora de un break de esos que recargan, y no dudó en compartir en su Instagram un álbum de fotos que nos hizo suspirar y hasta nos dio ganas de empacar maletas. ¡Es que se les ve full conectados y disfrutando a más no poder!

La dupla padre e hijo no solo se paseó por las calles icónicas de la ciudad condal, se maravillaron con la majestuosidad de la Sagrada Familia y las obras de Gaudí que te dejan con la boca abierta, sino que también aprovecharon el tiempo al máximo. Imaginemos: componiendo música juntos, teniendo esas "charlas profundas sobre la vida" que solo se dan con los panas del alma, admirando la infinidad del mar Mediterráneo y hasta pegándose un buen musical en auge como Six. ¡Planazo, sin duda! Parece que estas vacaciones fueron la dosis perfecta de aventura y relax.

En la publicación que subió Matías, no solo vimos fotos bacanes, sino que también se abrió el corazón con unas palabras súper sentidas para Alejo, quien ya tiene dieciocho años y está caminando esos primeros pasos de la adultez. "Jornadas catalanas que acarician el alma y sacuden el corazón. Todo es risa y asombro. Y charla profunda y sincera", escribió, dejando en evidencia la increíble conexión de confidentes que tienen. Y es que, seamos sinceros, el 2025 para Matías no fue precisamente un camino de rosas, entre la separación de Victoria De Masi y unos cuantos dimes y diretes mediáticos. Alejo, como buen hijo, le respondió con un corto pero contundente comentario, validando lo bien que la pasaron.

El post, como era de esperarse, se hizo viral rapidísimo y no solo por las postales de Barcelona o las palabras emotivas de Matías. La modelo Natalia Graciano, ex de Matías y madre de Alejo, también dejó su huella en los comentarios, dedicándole un tierno mensaje de cariño a su pequeño. Este gesto dejó clarísimo que, a pesar de haberse separado en 2023, Matías y Natalia mantienen una relación de diez y cero dramas por el bienestar de sus hijos. ¡Así da gusto ver cómo se manejan las cosas, con madurez y buena onda!

Y como si no bastara con inspirarnos a viajar, Matías aprovechó sus vacaciones para darnos un dato cultural súper interesante. Resulta que está muy enganchado con un libro y decidió recomendarlo: El secreto de los sobrevivientes de Javier Sinay. Es una obra de investigación que explora los hechos previos al trágico accidente del vuelo que llevaba al plantel de Chapecoense a la final de la Copa Sudamericana, un suceso ocurrido hace diez años, el 28 de noviembre de 2016. Siempre es bueno tener un buen libro de cabecera para esos momentos de relax.

Estas vacaciones parecen haber sido justo lo que Matías necesitaba para recargar energías, sanar cualquier herida del pasado y celebrar la vida junto a su hijo. ¡Un verdadero ejemplo de cómo cerrar el año con broche de oro! ¿Quién se apunta para un viaje así de padre e hijo, o de pana a pana?