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Chuta, ¡Jennifer Lopez se la jugó otra vez con un look que da de qué hablar! Jennifer Lopez apareció con un atuendo que dejó a Alfonso Arús, con la boca abierta, soltando un directo: "¡Ha ido otra vez en bolas!".

A ver, la plena es que el traje no es para cualquiera. Tatiana Arús detalló que es un intento de combinar unas medias con un body, como si todo fuera una sola pieza. Y el color, ojo: burdeos mezclado con una camiseta semitransparente verde. ¡Verde! Para los del programa, la cosa está clara: no combina.

Dicen que el diseño lo firma Tom Ford, así que la cosa no es a la ligera. Pero ni con esas. Incluso Angie Cárdenas advirtió que hay que tener cuidado con la ropa interior que se lleve con ese look porque se vería. Aunque Alfonso Arús aseguró que no lleva nada, Tatiana aclaró que era un body. O sea, el drama está servido.

¿Ustedes qué dicen? ¿Se lanzó al vacío con un estilo arriesgado o simplemente le falló el ojo esta vez?