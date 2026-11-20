Famosos

Para el QuitoFest 2026, edición 23, ya tenemos fechas marcadas en el calendario: el viernes 4, sábado 5 y domingo 6 de diciembre. Prepárense porque la música se va a tomar la ciudad en dos escenarios icónicos.

El vacile arranca el viernes 4 en el Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana con una jornada dedicada a los amantes del metal. ¡Agárrense, headbangers! Luego, el sábado 5 y el domingo 6, la cosa se pone más playera y nos trasladamos al Parque Bicentenario para dos días de puro ritmo tropical. ¡A sacar los prohibidos!

La organización ya soltó unos cuantos nombres que nos tienen con la intriga. Prepárense para ver en tarima a Lolabúm, Machaka, Eblis, Desperation, Papaya Dada, Miel, Alkaloides, Mel Mourelle, Gianny, Subliminal, Pearliz, Ilyari, Felipe Le, Dnis Santos, Mónica, Margarita Laso y Pakul. Y como si fuera poco, también estará Yavirac. ¡Un combo que promete de todo!

La mezcla de géneros es lo que más nos prende: pasar de la furia del metal a los ritmos tropicales en un mismo festival, ¡eso es ser versátil! Es como tener dos festivales en uno.

Aún falta que nos suelten la programación completa, pero con estos nombres y la promesa de que “en las próximas semanas” sabremos más, ya estamos contando los días. Este festival, que nació en 2003 como una iniciativa ciudadana, ha crecido un montón y se ha consolidado como uno de los encuentros de música independiente más importantes de la región. Sus primeras ediciones se realizaron en el parque La Carolina, y luego ocupó también otros escenarios como el parque Bicentenario y el parque Itchimbía.

¿Cuál de todos estos artistas les emociona más ver? ¿O son de los que esperan el line-up completo para armar el plan?