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¡Prepárense, tributos! La nueva precuela de la saga distópica que nos tiene enganchados, Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha, llegó a los cines y ya está rompiendo taquillas. Hasta el viernes, la película se tiró unos impresionantes $56 millones solo en Norteamérica, incluyendo los preestrenos del jueves. ¡Pilas que, según las proyecciones, se encamina a superar los $120 millones de recaudación este fin de semana!

Esta cifra deja chiquita la previsión inicial de Lionsgate, el estudio detrás del filme, que le calculaba unos $85 millones. Amanecer en la cosecha se lanzó en 4.018 salas en Norteamérica y parece que la gente estaba full ansiosa por volver a Panem. La peli se basa en la novela del mismo nombre de Suzanne Collins y nos lleva al pasado para contarnos la historia de un joven Haymitch Abernathy, el mismo que años después sería el mentor de Katniss Everdeen y Peeta Mellark.

En esta precuela, Joseph Zada le da vida al joven Haymitch, que es escogido para participar en el segundo Vasallaje de los Veinticinco. ¡Aquí el Capitolio se puso rudo y eligió a 48 tributos, el doble de lo normal, para pelear en Los juegos del hambre! El reparto está cargado de talento: McKenna Grace es Maysilee Donner, Ralph Fiennes interpreta al presidente Snow, Kieran Culkin es Caesar Flickerman, Glenn Close hace de Drusilla Sickle y Whitney Peak es Lenore Dove. Y ojo al dato, que también hay cameos de leyendas como Jennifer Lawrence (Katniss), Josh Hutcherson (Peeta) y Woody Harrelson (Haymitch adulto), que reviven sus personajes icónicos.

Si hablamos de números, la saga de Los juegos del hambre no es ninguna novata en esto de las recaudaciones. Desde que se estrenó el primer filme en 2012, todas las pelis juntas han acumulado más de $3.437 millones en taquilla a nivel global. La precuela anterior, Balada de pájaros cantores y serpientes, sobre el malvado presidente Snow, también fue un éxito rotundo en 2023, con $363 millones a nivel mundial, ¡recuperando su presupuesto de $100 millones con creces! Ahora, con Amanecer en la cosecha rompiendo récords, ¿será que esta historia de los inicios de Haymitch se convierte en la favorita de la gente?