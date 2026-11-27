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Preparen el popcorn porque Spider-Man: Un nuevo día regresa a las salas de cine ecuatorianas el jueves 3 de diciembre. Pero ojo, que no es un reestreno cualquiera: la cinta viene con una escena inédita de Avengers: Doomsday, lo que básicamente conecta ambas historias y nos deja pistas de lo que viene en el MCU.

La escena de Avengers: Doomsday pertenece a la película que trae de regreso a Robert Downey Jr., esta vez como Doctor Doom. Aunque no sabemos exactamente qué pasa en la escena, el hecho de que sea contenido que no estaba en la versión original ya nos pone a teorizar a tope.

Además de este adelanto, la versión extendida incluye más material adicional y el regreso de Rosario Dawson como Claire Temple, el personaje que ya conocíamos por las series de The Defenders en Netflix.

Este movimiento es súper relevante porque, aunque Tom Holland ya salió en las dos últimas entregas de Avengers, el actor todavía no aparece en la lista de personajes confirmados para Avengers: Doomsday. Así que cualquier detalle es oro puro para los fans.

Vale recordar que la versión original de la película ya nos había dejado una escena poscréditos que alimentó mil teorías sobre el futuro de Peter Parker. A eso se suma que la cinta es un hit total; a principios de este año alcanzó los 2.500 millones de dólares en recaudación mundial, convirtiéndose en la tercera producción más taquillera de la historia.

Si se quedaron con ganas de más de ese tono crudo y callejero que tiene esta historia, ya saben que el 3 de diciembre es la cita. ¿Será que finalmente confirmamos la presencia de Spidey en la nueva era de Avengers?