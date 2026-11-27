Espectáculos

Alpiste Latin Group acaba de soltar el Mix Fiestas de Quito 2, un videoclip que llega justo cuando la capital celebra 492 años de fundación española, con fecha oficial el 6 de diciembre. El video se estrenó el 20 de noviembre y tiene a Héctor Jaramillo como anfitrión.

La historia pasa en la Casa del Marqués, en el Centro Histórico. Ahí, Jaramillo recibe a sus amigos para pasar una tarde entre cartas, dulces tradicionales, danza y baile. El audiovisual recupera costumbres quiteñas con cinco temas: Qué lindo es mi Quito, Chimbacalle, Yo soy paisano, El toro barroso y Cuchara de palo. En audio, el mix dura cinco minutos y siete segundos.

La Toquilla se encargó del guion y KC Producciones llevó la producción general. En este proyecto participan voces con trayectorias bien marcadas. Héctor Jaramillo, quien empezó su carrera en 1947 en el Trío Quito y pasó por Los Lemary, Los Latinos del Ande y Los Brillantes, es conocido como el Señor del Pañuelo Blanco por su interpretación de El pañuelo blanco. De hecho, el 10 de noviembre el Concejo Metropolitano le dio la mención de honor Marieta de Veintimilla por su aporte a la música tradicional.

Por otro lado, el Trío Colonial, formado por los hermanos Freddy y Édison Aguirre, lleva más de cuatro décadas en el repertorio nacional desde que nacieron en los barrios de la capital en 1984. A ellos se suma Alejandra García Mera, alias La Toquilla, quien lleva 15 años mezclando pasillos, albazos y yaravíes con guitarras eléctricas y sonidos electrónicos.

Para cerrar el grupo de invitados está Jerónimo Meneses, el actor y comediante quiteño famoso por sus personajes Josema y El Omoto, quien tiene 20 años en los escenarios.

Este lanzamiento le sigue a una entrega de Alpiste para las fiestas de 2025, donde participaron Don Medardo y sus Players y El Miche con un mix de El Canelazo y El Chulla Quiteño, que salió en plataformas el 27 de noviembre de ese año. Ahora la agrupación decidió ampliar el repertorio para cantarle a la Carita de Dios.

La verdad, juntar a estas leyendas con alguien como Meneses es un movimiento inteligente para que lo tradicional no se quede solo en los libros. ¿Será que este mix logra que los más jóvenes se vuelvan a interesar en el pasillo?