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Dalia Bucaram entró al top 30 de Miss Universo 2026 el martes 24 de noviembre entre 116 candidatas. Aunque el voto popular le dio el empujón inicial para clasificar, su camino terminó ahí y no logró avanzar a la siguiente ronda. Esta situación es un déjà vu total, porque en 2024 pasó exactamente lo mismo con Mara Topic, quien también quedó fuera después del primer llamado.

La sensación es que Ecuador tiene una especie de ‘maldición’ con este certamen. Desde que Constanza Báez llegó lejos en 2013, ninguna ecuatoriana ha logrado repetir esa hazaña. No importa si mandamos vestidos carísimos, rostros hermosos, desfilamos como modelos de Victoria’s Secret o presentamos los proyectos sociales más emotivos; el resultado sigue siendo el mismo: eliminaciones tempranas que dejan al país con un sabor amargo.

Fallas en la estrategia y la preparación

Para entender este desplome, Marco Tapia, asesor de imagen y experto en certámenes, explica que el concurso ha cambiado mucho desde los tiempos de Báez. Según Tapia, el manejo de las franquicias, las estrategias de competencia y la inclusión han evolucionado. Aunque asegura que en Ecuador no faltan mujeres hermosas y preparadas, cree que el problema podría estar en la suerte o en la falta de una estrategia alineada a lo que la organización de Miss Universo busca en cada edición.

Para Tapia, el tema no es el dinero, sino la inteligencia táctica. Sostiene que la organización local debería preguntar directamente a la organización internacional qué perfil desean para el próximo año antes de elegir a la candidata, para así fortalecer la inversión en los puntos correctos.

Por otro lado, el missólogo José Hidalgo apunta a dos errores críticos. El primero es el tiempo: considera que el certamen nacional no debería hacerse apenas dos o tres meses antes del evento internacional. Según Hidalgo, la representante necesita un margen amplio para pulirse físicamente, mejorar su desempeño en el escenario y tomar clases de oratoria.

En el caso de Dalia Bucaram, aunque su proceso formativo general duró ocho meses, su preparación específica como reina titular fue muy ajustada, durando solo dos meses y medio. Hidalgo compara esto con el caso de Miss Venezuela, que contó con un año completo de preparación, dejando claro que el tiempo es un factor determinante.

El error del voto popular y la elección del perfil

El segundo punto crítico para José Hidalgo es confiar en el voto popular. Si bien es genial que Dalia haya sido reconocida por sus seguidores en redes sociales, el experto cree que basar la clasificación en la popularidad no puede ser el camino habitual para ganar el concurso.

Para Hidalgo, la estrategia real empieza desde la elección de la representante. Los países que suelen ganar, como Filipinas, Tailandia o Venezuela, analizan primero el perfil que el concurso internacional requiere y luego buscan a la candidata que encaje en esas condiciones. Esto incluye un jurado con una visión clara que evalúe no solo la estética y los requisitos físicos, sino también la imagen, el discurso público, el proyecto social y el impacto digital como parte de una preparación integral.

Decepción ciudadana y la nueva corona

En las redes y en las calles, el sentimiento es de decepción. Algunos ciudadanos, como Paola Macías, creen que la representante debió ser Shyare Andrade, asegurando que ella se merecía ese papel. Otros, como Sandra López, confiesan que ya no sienten orgullo ni entusiasmo por el concurso, pues siente que estos certámenes están tan manoseados que solo provocan tristeza y desinterés.

Mientras tanto, la corona de Miss Universo 2026 se la llevó Jennifer Barreto, de Puerto Rico, quien hizo historia al ser la primera madre y mujer casada en ganar el título gracias a que cambiaron las reglas del concurso. Barreto compartió el podio con República Dominicana (primera finalista), Venezuela con Clara Vegas (segunda finalista), Filipinas con Bea Millan-Windorski (tercer lugar) y Nueva Zelanda con Georgia Waddington (cuarta finalista).

Es la segunda vez que Puerto Rico gana el certamen siendo sede, después de la victoria de Denise Quiñones en 2001. La última puertorriqueña que había conquistado Miss Universo fue Zuleyka Rivera, en 2006. Ahora, Ecuador tendrá que esperar a la próxima edición en Costa Rica para ver si finalmente rompemos la racha y pasamos del top 30 a algo más serio.

¿Será que nos falta preparación o simplemente no estamos eligiendo el perfil que el jurado quiere ver?