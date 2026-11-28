Espectáculos

Rafaela Loaiza Abad fue elegida Reina de San Francisco de Quito 2026-2027 el miércoles 25 de noviembre. La gala se vivió en el Teatro Bolívar, en el Centro Histórico, como parte de las celebraciones por los 492 años de fundación de la ciudad.

La nueva soberana tiene 24 años y es licenciada en Diseño de Interiores, según detalla Diario Extra. En la ronda de preguntas, Loaiza afirmó que los quiteños necesitan a una mujer "empoderada y con autenticidad", señalando que sin identidad no se encuentra el propósito. Recibió la corona Ala de Quito, inspirada en la Virgen del Panecillo, de manos de María Emilia Sánchez Cevallos, según informó el mismo medio.

Un reinado con propósito

Loaiza no viene solo por el título. Su proyecto social se llama Conectando Caminos y busca prevenir que adolescentes de sectores vulnerables abandonen sus estudios. Según El Universo, la iniciativa se enfoca en jóvenes de entre 15 y 18 años para que definan sus proyectos de vida a través de mentorías, orientación vocacional y becas.

El plan se divide en tres ejes: descubrir talentos, conectar a los chicos con profesionales y emprendedores, e impulsar oportunidades formativas. La meta es llegar a 2.000 estudiantes de ocho instituciones educativas y dar acompañamiento directo a 100 adolescentes, de acuerdo con El Universo. Para lograrlo, prevé alianzas estratégicas que vinculen a los jóvenes con becas y cursos.

Detalles de la gala

En la noche de la elección participaron diez candidatas que desfilaron en tres categorías: traje casual, de cóctel y de gala. El público apoyó a sus favoritas desde los graderíos mientras los reflectores iluminaban los diseños de Gisella Romero (Aliqora) en tonos vino, verdes, cafés y azules. También destacaron las creaciones de Julia García, Daniela Dueñas, María Fernanda Salgado (Lula Kirei), Indira Oviedo y Mónica Pérez.

Las otras candidatas fueron Ana Paula Vásquez Parra, Domenica Xatzana Rivera Tasiguano, Paula Villamarín Ortega, Ana Carolina Chávez García, Micaela Cruz Guerra, Camila Escobar Flores, Sofía Macarena Moncayo Cristellot, Samantha Campuzano Terán y María Emilia Ramos Pozo.

Además de la corona principal, se asignaron otras dignidades. Samantha Campuzano Terán fue nombrada Virreina de San Francisco de Quito, mientras que Camila Escobar Flores fue electa Señorita Confraternidad y Ana Carolina Chávez García se llevó el título de Señorita Amistad.

Según Diario Extra, Loaiza tiene un lado deportista: fue deportista de élite y practica voleibol, y disfruta de tradiciones como jugar cuarenta con sus padres y comer locro de papas con queso, aguacate y chulpi.