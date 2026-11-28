Famosos

Rafael Lechowski tiene una rutina bien marcada para que su carrera no se coma su vida personal. El proceso empieza acompañando a su hija al colegio y termina encerrado con llave en un despacho pequeño. En ese espacio, y muy importante, sin internet, se dedica a escribir. Hay días en los que el flujo de palabras avanza, pero también hay otros donde le toca borrar, tachar o simplemente quedarse mirando el techo. A pesar de que no siempre el resultado es inmediato, dice que vuelve a casa contento y con alegría porque sabe que lo ha intentado, y esa disciplina es lo que le da tranquilidad.

Para el artista, reservar ese tiempo no es solo un tema de trabajo, sino una forma de proteger la infancia de su hija. Lechowski tiene claro que la inocencia de los niños se pasa volando y su prioridad ahora es estar presente y acompañar cada uno de sus descubrimientos. Por eso, ha aprendido a blindar sus horas de creación para poder cumplir con su oficio sin descuidar su rol como padre.

De la autodestrucción al agradecimiento

La forma de buscar inspiración también ha dado un giro total. Antes, Lechowski encontraba el combustible para sus letras en experiencias frenéticas, saliendo al exterior y conectando con otras personas. Ahora, el foco está en lo cotidiano: su familia, la naturaleza y esos pequeños eventos que pasan en un día cualquiera. El asombro ya no viene del caos, sino de ver a su hija hacer algo nuevo, observar los colores del cielo o descubrir un árbol que no conocía.

Este cambio de mirada es fuerte si se compara con sus inicios. El autor de Donde duele, inspira recuerda que sus primeras letras nacieron de una etapa de desorientación personal profunda. En sus palabras, no le tocó una vida fácil, marcada por la migración, la pobreza, el alcoholismo, la muerte de su padre y el tiempo que pasó en un reformatorio. En aquel entonces, el arte fue su vía de escape para desahogar y canalizar todo eso, funcionando casi como una forma de perdonarse a sí mismo.

Durante esos años, él creía que el sufrimiento era una parte obligatoria de la vida y, sobre todo, de la creación artística. Sin embargo, hoy cuestiona esa idea. Aunque sigue escribiendo sobre inquietudes existenciales, lo hace desde una perspectiva que describe como menos autodestructiva y mucho más cercana al agradecimiento que al dolor.

Menos giras y más silencio

En cuanto a su carrera musical, Lechowski ha decidido poner límites claros a las giras para no perder el norte. Ahora se plantea esquemas cortos, de tres, cuatro o cinco conciertos, y luego regresa a su casa. Su objetivo es mantener una distancia saludable de las presiones típicas de la industria, como la publicidad, el número de entradas vendidas y las cifras que, a veces, terminan siendo más importantes que el trabajo mismo.

Le preocupa que, al seguir el ritmo del negocio, un artista termine intentando complacer exigencias que no tienen nada que ver con su verdadera vocación. Para él, el propósito de viajar es simplemente interpretar sus canciones y compartir un mensaje con la gente. Se siente privilegiado de haber mantenido un camino independiente y de poder vivir de su oficio como escritor.

Esta búsqueda de pausa también se refleja en sus shows. En lugar de seguir la velocidad y la distracción de la vida moderna, busca dar espacio al silencio y a lo que pueda surgir espontáneamente entre una canción y otra. Para Rafael, la verdadera meta es conquistar la vida, entendiendo esto como tener el tiempo y el espacio necesarios para cuidar tanto su vocación como a su familia, tanto dentro como fuera del escenario.