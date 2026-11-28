Espectáculos

Imagínate querer representar a tu país en un certamen internacional y que el viaje se convierta en una película de terror. Eso fue exactamente lo que vivió Mara Topic, quien viaja rumbo a Bangkok para el Miss Grand International All Stars 2026. La modelo salió de Guayaquil el 25 de noviembre de 2026, pero lo que debía ser un traslado normal terminó siendo un caos total.

Todo empezó cuando una emergencia médica de uno de los pasajeros obligó al avión a aterrizar de emergencia en la isla Terceira, en el archipiélago de las Azores, Portugal. Mara compartió en sus historias de Instagram que llegó a conocer a las dos doctoras que atendieron al pasajero afectado. Pero como si eso no fuera suficiente, la mala suerte siguió: el avión tuvo problemas técnicos y, para rematar, hubo una huelga en el aeropuerto que prolongó su estadía en la isla.

Cuando finalmente logró llegar a Madrid, España, la pesadilla continuó porque perdió sus vuelos de conexión hacia Tailandia. Aquí es donde entra la parte indignante; Mara cuestionó duramente la respuesta de Air Europa en sus redes sociales. La modelo escribió: “Ni siquiera me ofrecieron un hotel para esta noche, argumentando que mis siguientes vuelos eran con otras aerolíneas”. O sea, según ella, no le ofrecieron hotel porque sus siguientes vuelos eran con otras aerolíneas. Muy mal por la aerolínea, la verdad.

Por suerte, la organización internacional del certamen no la dejó sola y le dio una mano para encontrar alternativas de viaje . Ayer, 27 de noviembre de 2026, Mara compartió una fotografía desde un avión confirmando que ya había retomado su camino. En su publicación de Instagram puso: “Feliz en un vuelo acercándome a Bangkok”.

Ahora la meta es que logre llegar a tiempo a la cena de bienvenida del Miss Grand International All Stars 2026. Si todo sale bien y no hay más sorpresas en el camino, podremos verla en la gala final que está prevista para el 12 de diciembre en Tailandia. Esperemos que el resto del viaje sea mucho más tranquilo porque ya sufrió suficiente.

¿Se imaginan el estrés de perder todas las conexiones y que ni siquiera te den un hotel?