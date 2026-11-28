Famosos

Preparen los pañuelos y la garganta porque Servando y Florentino vuelven a Ecuador. El dúo venezolano llega en febrero de 2027 con su gira ‘Se buscan: vivos o inmortales’ para cantar todos esos éxitos que nos sabemos de memoria.

La cita comienza en Guayaquil el jueves 25 de febrero de 2027 en el Centro de Convenciones a las 20:00. Pero que los quiteños no se sientan mal, porque el viernes 26 de febrero el show se traslada a Quito, específicamente al Teatro Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana (CCE), también a las 20:00.

Ahora, lo que realmente importa: cómo conseguir los tickets sin morir en el intento. La preventa exclusiva para quienes tengan tarjetas de crédito y débito de Produbanco arranca el martes 1 de diciembre de 2026 desde las 10:00 a través de TicketShow.

Ojo aquí, que hay un premio para los más rápidos. Quienes compren en los primeros días, hasta el 3 de diciembre o hasta agotar existencias, podrán obtener un 10 % de descuento y hasta 10 meses sin intereses. Eso sí, no se emocionen demasiado porque el descuento solo aplica para las primeras 150 entradas de cada ciudad. O sea, toca estar pegados al celular para no quedarse fuera.

Los hermanos Primera, que son referentes de la música latina desde la década de 1990 y figuras del pop latino y la salsa romántica, vienen con una producción a cargo de Top Shows.

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