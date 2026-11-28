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La película 'Hechizo: Bienvenidos a Hexe' ('Hexed') aterrizó en los cines de Ecuador y otros países de Latinoamérica el 26 de noviembre de 2026. La historia se centra en Billie Doe, una joven que no logra encajar en su entorno hasta que descubre que tiene habilidades mágicas. Esta revelación la lleva a Hexe, un reino habitado por criaturas fantásticas y brujas donde Billie debe aprender a dominar sus poderes y desenterrar secretos sobre su propia familia.

En este mundo mágico, la protagonista se enfrenta a la Reina Celeste, quien actúa como la antagonista de la historia y busca mantener su dominio sobre el reino de manera indefinida. Durante su aventura, Billie estará acompañada por Alice, su madre. La relación entre ambas es un punto emocional clave, ya que el carácter impulsivo de la joven choca con la personalidad cautelosa de Alice. Según el productor Roy Conli, el vínculo entre madre e hija requiere que ambas dejen de limitarse mutuamente para fortalecer su relación y desarrollar sus capacidades.

Un mensaje de superación personal

Roy Conli explicó que el núcleo de la producción es la importancia de superar las limitaciones personales y familiares para que cada individuo alcance su verdadero potencial. La cinta aborda las dificultades que viven los adolescentes cuando sus aspiraciones no coinciden con lo que esperan quienes los rodean. Para Conli, la magia de la película es un equivalente a los vínculos reales que las personas construyen con sus amigos y familiares.

Este mensaje tiene un toque personal para el productor, quien relacionó la historia con su propia juventud en una zona suburbana de Estados Unidos. En aquel entonces, Conli soñaba con dedicarse al teatro y al cine, algo que su familia no comprendía del todo. El hecho de haber explorado ese camino profesional le permitió encontrar un entorno distinto, experiencia que conecta con el mensaje de la película. "Encuentra tu rumbo, descubre dónde quieres estar y, después, ve a por ello".

El equipo detrás de la magia

La película cuenta con un elenco de voces reconocidas en su versión original en inglés. Hailee Steinfeld interpreta a Billie Doe, mientras que Rashida Jones le da voz a Alice. Jodie Foster es la Reina Celeste, y el reparto se completa con Walton Goggins como Beef Roger Crummchuk, un gato mágico de tres ojos; Henry Winkler como Nigel, un ave que guarda secretos del reino; y Dan Stevens como Hieronymous, el consejero de la Reina Celeste.

En la parte técnica, la dirección estuvo a cargo de Fawn Veerasunthorn y Jason Hand, con Josie Trinidad en la codirección. La producción fue liderada por Roy Conli e Yvett Merino, quien ya había trabajado en Encanto. El guion fue desarrollado por Jared Bush y Dana Ledoux Miller, mientras que la música original fue compuesta por Kris Bowers.

Tradición y nuevos estrenos

Roy Conli, quien tiene más de tres décadas en Disney y participó en producciones como Enredados y Grandes héroes, destacó un detalle del proceso creativo. A pesar de toda la tecnología actual, Disney sigue utilizando el dibujo a mano en las etapas iniciales de la animación, ya que consideran que esta práctica es parte de su identidad artística y tradición cinematográfica.

Como complemento al estreno de 'Hechizo: Bienvenidos a Hexe', los espectadores también pueden ver 'Lilo y Scratch', un nuevo cortometraje animado de Walt Disney Animation Studios que se proyecta antes de la función principal. La película sigue la línea de historias como Frozen y Encanto, donde la fantasía sirve para explorar conflictos personales y familiares.