Famosos

Robert Downey Jr. compartió en su cuenta de Instagram una ilustración de Doctor Doom por el Día de Acción de Gracias que dejó a los fans teorizando. En la imagen, Victor von Doom organiza la distribución de los invitados para una cena, pero los nombres en la pizarra son los que realmente importan por sus conexiones con el universo Marvel.

Robert Downey Jr. lanzó este dibujo a pocas semanas del estreno de Avengers: Doomsday. La imagen divide a los invitados en dos grupos: una mesa principal presidida por el propio Doctor Doom y una mesa infantil.

El troleo a los Cuatro Fantásticos

En la mesa de los niños aparecen Reed, Johnny y Ben, nombres que referencian a Reed Richards, Johnny Storm y Ben Grimm, tres miembros de Los Cuatro Fantásticos. Lo que llama la atención es que Reed, el principal enemigo de Doctor Doom en los cómics, haya sido mandado a la mesa infantil, lo cual se puede leer como una burla total hacia su rival histórico.

Por otro lado, la mesa principal está llena de peso pesado: Thor (Dios del Trueno), Sam (Sam Wilson, el Capitán América), Yelena (Yelena Belova), Loki (Dios del Engaño), Erik (Erik Lehnsherr, alias Magneto), Sue (Sue Storm, la Mujer Invisible), Wanda (Wanda Maximoff, la Bruja Escarlata), Charles (Charles Xavier, el Profesor X) y Kurt (Kurt Wagner, Nightcrawler), además del anfitrión, Victor von Doom.

Hay detalles que no pasan desapercibidos. El nombre de Steve aparece tachado justo debajo del de Sam, lo que apunta al traspaso del legado del Capitán América. Además, junto a Yelena escribieron la palabra papas con signos de interrogación, un posible guiño a su diálogo sobre las papas grandes en Spider-Man: Brand New Day.

Los favoritismos de Doom

La ubicación de Sue Storm y Wanda Maximoff es la clave, ya que están sentadas a ambos lados de Victor von Doom en la cabecera. Esto recuerda a Secret Wars de 2015, donde Doom crea Battleworld y toma el lugar de Reed Richards en su familia, convirtiendo a Sue en su esposa y a Franklin y Valeria Richards en sus hijos. Que Sue esté con Doom mientras Reed está en la mesa de niños refuerza esta teoría.

Con Wanda pasa algo parecido. En Avengers: The Children's Crusade, la Bruja Escarlata estuvo comprometida con el villano. Esto se conecta con la escena poscréditos de VisionQuest, en la que Doom aparece con la intención de despertar a Wanda y apoderarse de sus poderes. Aunque la ilustración no confirma que Marvel adapte estas historias, el posicionamiento de ambas mujeres sugiere que serán piezas clave en sus planes.

Los misterios de la pizarra

Lo más intrigante es un nombre que la mano de Doctor Doom oculta parcialmente. Solo se ve una "P" y una terminación que parece ser "er". Todo apunta a Peter Parker, la identidad de Spider-Man. Esto revive los rumores sobre el regreso de Tobey Maguire en Avengers: Doomsday, especialmente después de que una plataforma china de venta de entradas lo incluyera en el reparto.

Se especula que la versión de Maguire podría aparecer en los primeros minutos de la película, aunque Marvel Studios no ha confirmado nada. Esto abre la duda de si veremos solo a él o también a Tom Holland y Andrew Garfield, considerando que en la escena poscréditos de Spider-Man: Brand New Day apareció un rastreador arácnido en el espacio.

Finalmente, en la esquina inferior derecha hay una nota que pregunta si invitar a Bruce y si hay suficiente espacio. La referencia parece apuntar a Bruce Banner, tras los acontecimientos de Spider-Man: Brand New Day y las escenas adicionales de Avengers: Endgame — Encore, donde Banner está en un búnker y aparecen destellos verdes con una voz que dice que vino a buscarlo. Todo indica que Doom tiene algún interés en Banner, aunque no se sabe exactamente para qué.

¿Será que Doom realmente tiene espacio para todos o solo está armando el caos desde el principio?