Espectáculos

El Quitofest 2026 ya soltó su cartel preliminar para la edición número 23. Esta vez el plan es reunir a diez artistas y agrupaciones ecuatorianas en Quito durante tres jornadas musicales. El evento se llevará a cabo el 4, 5 y 6 de diciembre, con una propuesta que pone el foco en el rock, metal, cumbia, música urbana, popular y sonidos alternativos.

La apuesta de este año es apostar exclusivamente por el talento nacional. La idea es mostrar toda la diversidad de sonidos que existen en la escena musical del país, mezclando distintas generaciones y estilos, desde el rock independiente hasta la música tradicional ecuatoriana.

Los protagonistas del escenario

Entre los nombres confirmados está Machaka, el proyecto del cantautor quiteño Martín Proaño Baca. Su música es una mezcla de ritmos ecuatorianos y urbanos que él llama «Ecuadorian Sabrosura», donde combina rap, salsa, cumbia, bolero, electrónica y sonidos andinos. Sus temas Las +593 y Milagro son los que más han pegado en redes sociales y plataformas digitales.

También llega Papaya Dada, una agrupación quiteña con más de dos décadas de trayectoria. Ellos fusionan cumbia, chicha, funk, jazz, música tropical y electrónica en un sonido que definen como «chicha radioactiva». Usan sintetizadores, percusión e instrumentos de viento, y tienen como uno de sus éxitos digitales la canción Amapola.

Miel es la propuesta de Damián Segovia y Martín Flies. Este dúo representa a la nueva generación del circuito independiente y tiene un antecedente con el festival, ya que en 2025 participaron como agrupación invitada en las audiciones que abrieron espacio a nuevas bandas.

Del rock independiente al metal pesado

Alkaloides, formada en Quito en 2010, se suma con su sonido ligado al movimiento independiente. Sus composiciones propias transitan por el post-punk, garage rock, pop alternativo y lo-fi, destacándose por sus atmósferas alternativas y el uso de guitarras.

Para los que buscan algo más fuerte, Subliminal llega con technical death metal. Esta banda se caracteriza por la complejidad instrumental, guitarras contundentes, cambios de ritmo y voces guturales, manteniendo su peso en la escena del metal nacional.

Péarliz es el proyecto del quiteño Adrián Péarliz, quien es multinstrumentista, productor y compositor. Desde que empezó en 2019, se ha movido en el circuito independiente con una identidad propia basada en el pop alternativo, el rock y el post-punk, explorando sonidos atmosféricos.

Tradición y nuevas voces

El Grupo Yavirac aporta la parte tradicional. Esta agrupación nació en 1992 como una iniciativa cultural del Municipio de Quito y su nombre viene del antiguo nombre del Panecillo. Actualmente funcionan como un cuarteto con tres voces, bajo eléctrico, requinto y guitarra. Su trabajo es difundir la música latinoamericana y ecuatoriana a través de pasacalles, pasillos, sanjuanitos, albazos, boleros, valses y aires típicos.

Además de estos nombres, la programación incluye a la Orquesta Sinfónica Luis Humberto Salgado, que está integrada por jóvenes y niños. El evento contará también con la participación de artistas invitados como Denisse Santos, Felipe Le, Ilyari, Gianny y Mel Mourelle.

La verdad es que el cartel está variado; pasar de un pasillo a un technical death metal en un mismo festival es un viaje intenso. ¿Quién más se apunta a este eclecticismo?