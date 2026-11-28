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Carla Calasanz presentó su nuevo proyecto musical, Conjuro del agua, en un recorrido por Brasil y Buenos Aires durante noviembre. La artista, que vive en Junín de los Andes, en la Patagonia argentina, utilizó este viaje para combinar presentaciones en vivo, talleres y encuentros con músicos de diversas nacionalidades.

Este trabajo nace de un proceso de aproximadamente un año, donde Calasanz utilizó la música para canalizar sus emociones ante situaciones personales. Para ella, el agua es el símbolo central de los cambios y la capacidad de encontrar nuevas rutas tras momentos difíciles. De hecho, la cantante comentó que se cuestionaba si los duelos o las pérdidas se podían bailar y transformar.

Un sonido que no se deja encasillar

El proyecto no busca limitarse a un solo género, sino que es una mezcla de influencias latinoamericanas y sonoridades ecuatorianas, donde destacan la cumbia y el bolero. Además, Calasanz integra el baile, el cuerpo y la puesta en escena como parte fundamental de su propuesta.

El lanzamiento se ha ido dando a través de sencillos. La primera canción publicada fue Conjuro del agua, tema que da nombre al proyecto, seguida por Déjalo caer, una pieza de cumbia andina. El álbum completo tiene previsto su estreno en diciembre.

De Ecuador a la Patagonia

Carla Calasanz es una artista guayaquileña que dejó Ecuador a los 17 años para formarse en Argentina. En ese país consiguió una beca para estudiar en una escuela de cine y tomó clases de comedia musical con el bailarín Julio Bocca. Fue allí donde formó su familia y desarrolló su carrera, y encontró un entorno que también influyó en su creación musical.

Su primer sencillo se llamó Corazón y el videoclip fue grabado precisamente en Junín de los Andes. Para llegar al sonido actual, Calasanz y su equipo realizaron residencias artísticas con jornadas inmersivas de dos semanas, enfocadas en la composición, la preproducción y la grabación.

Gira internacional y conexiones íntimas

La circulación por otros países contó con el apoyo del Instituto de Fomento a la Creatividad y la Innovación (Ifaic). La gira incluyó Jujuy, en Argentina, y varias ciudades de Brasil, como São Paulo, Sorocaba y São Francisco Xavier. En este recorrido, la cantante estuvo acompañada por Fidel Minda, músico quiteño radicado en Colombia, con quien comparte composiciones y búsquedas sonoras.

En Brasil, Calasanz no solo dio conciertos, sino que organizó talleres de música y canto. Estos espacios fueron claves para ella, ya que permitieron una conexión más íntima con el público y las historias de quienes participaban antes de asistir a los shows.

El cierre en Buenos Aires

La agenda terminó en Buenos Aires con tres presentaciones entre el 13 y el 15 de noviembre. El primer concierto incluyó a su banda y a invitados como Carlos Braile, Lucrecia Pinto y Mecha Lescano. El show tuvo visuales y una puesta escénica, y se entregó canelazo al público como parte de la experiencia.

La segunda fecha fue una sesión en vivo para 40 personas con entrada gratuita, grabada en la galería de la diseñadora Audia Valdez dentro del ciclo Tertulias Oblicuas, uniendo la música con el diseño de moda. Finalmente, el cierre fue un almuerzo musical más familiar donde interpretó pasillos, boleros y temas de su EP, contando nuevamente con la compañía de Fidel Minda.

Para quienes quieran ver cómo se armó todo esto, la artista publicó un documental en su canal de YouTube que muestra el proceso creativo del EP y a las personas que participaron en la producción.

Sinceramente, mezclar cumbia andina con un toque de canelazo en Buenos Aires suena a un planazo, ¿no creen?