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Comer balanceado no tiene que ser un dolor de cabeza ni un golpe al bolsillo. La idea no es comprar cosas carísimas o meterse en preparaciones complicadas, sino simplemente respetar las necesidades de energía y proteína que el organismo requiere durante la jornada.

El Colegio de Nutricionistas del Perú (CNP) alertó que uno de los errores más graves que cometemos en la rutina diaria es saltarnos el desayuno. Cuando empezamos a trabajar o a estudiar sin haber comido nada, el cuerpo entra en modo supervivencia buscando energía para funcionar. El problema es que, en lugar de usar primero las reservas de grasa, el organismo extrae esa energía del tejido muscular, lo que afecta directamente nuestro desempeño.

El arranque del día

Para evitar que el cuerpo se coma sus propios músculos, es fundamental tener una primera comida sólida que sea accesible. Según los expertos del CNP, un desayuno potente se puede armar con cosas que ya tenemos en casa y que son económicas. Un par de huevos, leche con cereales, fruta o yogur son opciones súper prácticas.

Si te gusta el yogur natural, los especialistas sugieren añadirle una porción mínima de miel para darle ese empujón energético extra. Sobre el pan, la noticia es buena: se puede comer una unidad diaria de cualquier variedad, siempre y cuando cuidemos qué le ponemos adentro o con qué lo acompañamos.

Para los que no pasan el pan, existen alternativas tradicionales que funcionan igual de bien y son fuentes saludables de energía. Se puede optar por papa con huevo, choclo con queso, camote, yuca sancochada con queso o incluso habas.

El camino hacia el almuerzo y la proteína

Para no llegar al mediodía con un hambre voraz que nos haga comer cualquier cosa, el consejo es incluir un snack a media mañana. Las frutas frescas, los frutos secos o un poco de yogur son las mejores opciones para mantener el ritmo hasta la hora del almuerzo.

En el plato principal, el requisito es que siempre haya una ensalada para asegurar el aporte de fibra, acompañada obligatoriamente de un alimento de origen animal. En cuanto a las proteínas, el pollo, la carne y el pescado son los más recomendados, resaltando especialmente a los pescados de carne oscura.

Para quienes no pueden gastar en cortes de carne costosos, las vísceras son la solución inteligente. El hígado, el riñón, el corazón o la molleja cumplen la función nutritiva sin afectar tanto el presupuesto. Además, cabe destacar que la proteína del huevo es la segunda con mejor capacidad de absorción, solo superada por la leche materna.

El balance final y la cena

La alimentación también es la herramienta principal para prevenir la anemia infantil y familiar. Los nutricionistas recordaron que combatir esta condición no se trata solo de consumir hierro, sino de cubrir los requerimientos diarios de proteínas de origen animal, combinando opciones nutritivas que se ajusten a la plata que hay en el hogar.

En el almuerzo, también es clave variar los acompañamientos ricos en fibra. Si no quieres comer arroz o fideos, puedes usar papa, yuca, camote, quinua o trigo. Asimismo, se sugiere incluir menestras en el menú unas dos o tres veces por semana. Estas pautas van alineadas con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y se complementan con análisis sobre alimentos con respaldo científico y la revisión de certificaciones de calidad en alimentos.

Para cerrar el día, la cena debe ser ligera y nada abundante, así la digestión es más fácil antes de ir a dormir. En los adultos, esto puede resolverse con un lonche que no tenga frituras. Un pan con palta, queso o aceitunas es ideal. Incluso se puede comer pan con mantequilla una vez a la semana sin tener que eliminarlo del menú por completo.

Al final, la prioridad es comer rico y a gusto, respetando los propios hábitos alimenticios.