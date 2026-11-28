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Joseph Zada ha pasado de tener papeles secundarios en cine y televisión a cargar con uno de los personajes más icónicos de la saga de Los juegos del hambre. El actor australiano, que tiene 21 años, es quien da vida al joven Haymitch Abernathy en la película Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha, que ya se encuentra disponible en los cines de Ecuador.

Para quedarse con este rol, Zada tuvo que superar una competencia intensa donde se enfrentó a otros 2.700 actores. El reto no era sencillo, ya que debía representar una etapa poco conocida de Haymitch, el personaje que en las cintas anteriores interpretó Woody Harrelson y que en la historia original es el mentor de Katniss Everdeen, interpretada por Jennifer Lawrence, y de Peeta Mellark, interpretado por Josh Hutcherson.

Un salto al pasado en Panem

La cinta adapta la novela de Suzanne Collins publicada en 2025 y se sitúa 24 años antes de los eventos de Katniss y Peeta. Toda la trama gira en torno a la edición número 50 de los Juegos del Hambre, conocida como el Segundo Vasallaje de los Veinticinco. En esta versión de la competencia, Haymitch es seleccionado justo cuando está por cumplir 16 años y tiene que sobrevivir en una arena donde participan 48 tributos, el doble de lo que se ve normalmente.

El rodaje para Zada no empezó con calma. Su primer día de grabación fue directamente la secuencia inicial en la Cornucopia, el sitio donde liberan a unos 50 jóvenes para que luchen hasta la muerte. Además, las primeras cinco semanas de producción se centraron totalmente en las escenas dentro de la arena. El actor calificó esta planificación como "genial" y explicó que le permitió llegar al set con confianza y trabajar primero con los actores más jóvenes, antes de compartir escenas con los veteranos del reparto.

Para construir su versión de Haymitch, el actor dedicó un mes a estudiar las películas de Woody Harrelson, aunque dejó claro que su intención no era copiar la actuación del estadounidense, sino crear una representación propia de la juventud del personaje.

El respaldo de un clan artístico

Detrás del nombre artístico de Joseph Zada se encuentra Joseph Cumpston, quien nació el 21 de julio de 2005 en Sídney, Australia. El año pasado decidió cambiar su apellido por el de su abuela materna, un cambio que, según él, le dio poder para reafirmar que es actor.

La actuación viene en su sangre. Su padre, Jeremy Cumpston, es médico y actor, conocido por su papel de doctor en la serie australiana All Saints. Por otro lado, su madre es Jessica Brentnall, quien trabaja como productora cinematográfica, y su hermano Hal también es actor, habiendo participado en producciones como The Walking Dead y The Greatest Beer Run Ever.

Trayectoria y proyectos

Zada comenzó su camino en el cine en 2019 con Bilched. Luego siguieron participaciones en The Speedway Murders en 2023 y en la serie australiana Total Control en 2024. En 2025, estuvo en la producción de Stan Australia llamada Invisible Boys y en la serie de Amazon Prime Video We Were Liars, donde interpretó a Johnny Sinclair Dennis, basada en el thriller de E. Lockhart.

Entre sus proyectos destaca Al este del edén, una miniserie de Netflix de siete episodios inspirada en la novela de John Steinbeck de 1952. En esa adaptación, Zada interpretó a Cal, el mismo personaje que James Dean llevó al cine en 1955.

El reparto de la nueva película de Los juegos del hambre es un lujo total: incluye a Glenn Close, Ralph Fiennes, Jesse Plemons, Kieran Culkin y Elle Fanning. También aparecen versiones jóvenes de personajes ligados a Elizabeth Banks, Stanley Tucci y Philip Seymour Hoffman.