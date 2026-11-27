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Rels B confirmó que volverá a Ecuador en 2027 con su gira Flakk Tour. El artista urbano ya aseguró dos fechas para el país, aunque todavía no soltó la sopa sobre los recintos, los precios de las entradas ni cuándo empiezan la venta de boletos.

Lo más cool es que el cantante no quiere venir solo a cantar y desaparecer. A través de Instagram, confesó que está dejando descansos en medio de la gira para ir con calma y hacer planes. Literalmente pidió que le recomienden "lugares para comer, miradores chulos" porque quiere disfrutar la experiencia al 100.

Para los que no estén tan al día, Daniel Heredia Vidal, quien firma como Rels B, es un peso pesado de la música urbana en España que se mueve entre el R&B, dancehall, pop latino, hiphop y reguetón.

Mientras esperamos que lleguen los detalles de los shows en Ecuador, el artista conduce una extensa gira por México que continuará el próximo año. Además, su proyecto de 2026 se llama Love Love Flakk, título que toma de uno de sus apodos, Skinny Flakk.

¿A dónde deberían llevarlo para que se enamore de Ecuador?