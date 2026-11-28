Espectáculos

Hollywood está obsesionado con el cyberpunk y no es para menos. Solo en 2026 se han lanzado tres series de esta temática, incluyendo el estreno de la miniserie "Blade Runner 2099" el 25 de noviembre. La fiebre no para aquí, porque Apple TV tiene en el horno "Neuromancer", protagonizada por el actor Callum Turner, esposo de la cantante Dua Lipa, que llegará a las pantallas el 22 de enero de 2027.

Este boom tiene un culpable claro: la inteligencia artificial. En septiembre pasado se filtró un documento de la empresa Anthropic donde advertían que sus modelos de IA representan un "riesgo existencial para la humanidad". Ese sentimiento de desconfianza y la incertidumbre tecnológica encajan perfecto con el cyberpunk. Para quienes no están en la onda, este subgénero de la ciencia ficción nos tira un futuro distópico donde la tecnología es avanzada pero la sociedad está en el piso. En resumen: alta tecnología, baja calidad de vida.

De los hackers al espíritu punk

El término no nació de la nada. Se le atribuye al escritor Bruce Ebethke, quien en 1983 publicó el cuento "Cyberpunk" en la revista Amazing Stories. La historia seguía a Mikey, un joven hacker que usaba su computadora para armar líos. El nombre es básicamente un mix entre "cibernética" y "punk", uniendo los cables con la actitud antisistema.

Poco después, en 1984, William Gibson lanzó la novela "Neuromancer", que es básicamente la biblia del género. La trama gira en torno a Henry Dorsett Case, un hacker que ya no tiene nada, y es contratado por el señor Armitage, un exmilitar. Junto a la mercenaria Molly Millions, Case debe cumplir una misión peligrosa que consiste en fusionar dos inteligencias artificiales poderosas. Justo este libro es el que Apple TV está adaptando ahora.

El cine también hizo su parte para que todos reconozcamos esta estética. Películas como "Blade Runner" de 1982, "Robocop" de 1987, "Akira" de 1988, "Ghost in the Shell" de 1995 y "The Matrix" de 1999 definieron el look y la propuesta. Hoy en día, el avance loco de la IA, el hecho de que nos vigilen con cámaras en todos lados, la desigualdad económica y el poder absurdo de las megacorporaciones hacen que estas historias se sientan más reales que nunca.

Las series que tienes que ver

Si quieres ponerte al día, "Blade Runner 2099" es la parada obligatoria en Prime Video. Esta saga empezó en el cine en 1982, inspirada en la novela de Philip K. Dick, "Do Androids Dream of Electric Sheep?". En la película original de Ridley Scott, los replicantes estaban prohibidos en la Tierra y solo podían trabajar en colonias espaciales, por lo que los "blade runners" se encargaban de eliminarlos. Luego, en la película de 2017, vimos que los replicantes planeaban rebelarse. Ahora, en la miniserie, los replicantes ya mandan en Los Ángeles y los humanos pasaron a ser ciudadanos de segunda. La trama sigue a Cora, una humana fugitiva que se hace pasar por agente blade runner, y a Olwen, una policía replicante, mientras investigan una conspiración que pone en riesgo la ciudad.

Por otro lado, "Neuromancer" en Apple TV promete romper el molde. Mientras que "Blade Runner" nos acostumbró a las luces de neón y la lluvia eterna, el primer tráiler de esta serie muestra más sol y se enfoca en la acción y la intriga. Es básicamente una historia de espionaje industrial con un giro de ciencia ficción, donde la gente puede guardar datos en su mente como si fueran una memoria portátil.

Animaciones que expanden el género

El anime también tiene peso en esto. En Prime Video está "The Ghost in the Shell", la serie animada basada en el manga de Masamune Shirow de 1989. La historia pasa en el Japón de 2029 y sigue a Motoko Kusanagi, una cyborg al mando de la Sección 9, que se encarga de combatir el terrorismo y el crimen cibernético. En ese mundo, la línea entre humanos y máquinas ya no existe, y es normal que la gente use implantes tecnológicos para mejorar sus capacidades físicas.

Finalmente, para los gamers, "Cyberpunk: Edgerunners" en Netflix es la opción ideal. Es una coproducción entre el estudio japonés Trigger y CD Projekt Red, basada en el videojuego "Cyberpunk 2077" y el universo creado por Mike Pondsmith. La acción ocurre entre 2075 y 2076 en Night City, un submundo criminal donde los "edgerunners" son personas con mejoras cibernéticas que intentan sobrevivir. Para los que se quedaron con ganas de más, la segunda temporada se estrenó el 20 de octubre.

Sinceramente, con el ritmo que lleva la tecnología hoy, parece que estamos a un paso de que nos salga un implante en la frente o que una IA nos quite la chamba a todos. ¿Ya están listos para vivir en una distopía o prefieren seguir ignorando las señales?