Espectáculos

Prepárense para volver a la Tierra Media porque Prime Video confirmó que Los Anillos de Poder tendrá cuarta temporada. La preproducción ya está en marcha y el rodaje empezará la próxima primavera en Shepperton Studios, Reino Unido.

El anuncio cayó justo con el estreno de los dos capítulos finales de la tercera temporada, donde por fin vimos la forja del Anillo Único. Se nota que la serie está pegando fuerte, porque la tercera entrega alcanzó los 33 millones de espectadores globales en sus primeros 12 días tras el lanzamiento hace dos semanas.

Con esos números, la producción basada en la obra de J. R. R. Tolkien ya se metió entre las diez temporadas recurrentes más vistas en toda la historia de la plataforma. A ver si la cuarta mantiene el nivel o si se nos va de las manos.