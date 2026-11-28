Famosos

La temporada de diciembre arranca con una agenda cargada de música. Coros, agrupaciones y orquestas en Quito, Guayaquil y Cuenca han renovado sus repertorios en alianza con teatros y salas para ofrecer desde música clásica y contemporánea hasta ballet y ritmos tropicales entre el 4 y el 20 de diciembre.

Para los que aman lo clásico, la Orquesta Sinfónica de Guayaquil se presenta el viernes 4 de diciembre a las 19:00 en el teatro principal del Centro de Arte. El programa mezcla melodías navideñas clásicas en inglés y en español, y el intermedio suma la suite de la película El expreso polar y villancicos tradicionales. Las entradas cuestan $15 en platea baja y $10 en platea alta.

La Orquesta Sinfónica de Guayaquil y su Coro Sinfónico, dirigidos por Íñigo Pirfano, también interpretarán villancicos y otros conocidos títulos el sábado 5 y domingo 6 de diciembre a las 18:00 en el Teatro Sánchez Aguilar. En esta ocasión se suman las solistas Alexandra Cabanilla y Cristy Nuques, además de las escuelas de danza del TCA y la Escuela de Artes Escénicas Jana en la apertura. El programa reúne canciones de la memoria colectiva de la Navidad y villancicos tradicionales. Habrá fotos con Santa Claus y sus duendes desde las 16:00 y a las 19:30 al terminar el evento. Las entradas valen $20 y se venden en la web del teatro, su app o boleterías.

Coros y sinfonías en Guayaquil y Cuenca

El Centro Ecuatoriano Norteamericano (CEN) organiza Centellas de Navidad: I Festival de Coros Navideños el miércoles 9 de diciembre de 2026 a las 19:30 en la iglesia de la parroquia Señor de la Buena Esperanza. Participan el coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana (núcleo del Guayas), el coro de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, el coro Vocedades y el coro Visum Musicum con doce interpretaciones musicales. La entrada es gratuita hasta llenar el aforo de 350 personas.

En Cuenca, la Orquesta Sinfónica local y el Coro Polifónico de la Universidad de Cuenca presentan Sinfonía de Navidad, bajo la dirección musical de William Vergara y coral de Priscila Urgilés. Los conciertos familiares son el jueves 10 y viernes 11 de diciembre a las 19:30 en el auditorio Arco Center con entrada libre.

Para los que prefieren el oratorio, el Centro Cultural Ecuatoriano Alemán presenta El Mesías de Georg Friedrich Händel el viernes 11 de diciembre a las 19:00 en la Iglesia San Josemaría Escrivá de Balaguer. Participan la Orquesta Sinfónica de Guayaquil, su Coro Comunitario y los solistas Valeria Pinargote, Lisandro Loor, Francisco Ortega y Álex Rodríguez, bajo la dirección de Victhoria Pérez Sibada. La entrada es gratuita.

Ritmo y vanguardia en Quito

La Casa de la Música en Quito se pone tropical el viernes 11 de diciembre a las 20:00 con la Noche de las velitas, que trae un jam de música colombiana con La Sonora Dinamita por $35. El sábado 12 de diciembre a las 19:00 sigue el Concierto de Navidad con Los Pibes Trujillo, Willie y Paola Tamayo, Damiano, Karla Kanora y Nelson Maldonado (platea alta $30, platea baja $40). Además, el miércoles 16 a las 19:30 se presentará el ballet El cascanueces por $35, con la Orquesta Sinfónica del Ecuador dirigida por David Harutyunyan.

El compositor J. S. Bach también tiene espacio en Quito con el Oratorio de Navidad, interpretado por la Fundación Orquesta Ciudad de Quito y el coro Voces Cantantes. Las funciones son el viernes 11 de diciembre en el Teatro Beethoven y el sábado 12 de diciembre en la Basílica del Voto Nacional a las 19:30, con entrada general de $15.

Especiales y ballet

La Orquesta Sinfónica Juvenil del Ecuador ofrece un especial navideño con música pop, rock, tradicional y villancicos el domingo 13 de diciembre a las 11:00 en el Teatro Bolívar. Se suman Do Blanco e Ian Pico, junto al coro de la Fosje, Grinch Rock Band, Coro Mallku y Rondalla Médicos de Quito, con Orlando Herrera y Carla Yépez como anfitriones y colaboración de Enchufe TV. Las entradas parten desde los $16.

Este concierto también llega con villancicos polifónicos a capela dirigidos por Jorge Espinoza el domingo 13 de diciembre a las 18:00 en el edificio IBO Plus en Guayaquil, y el domingo 20 de diciembre a las 18:00 en la Cámara de Comercio de Cuenca. Las entradas cuestan $20.

Finalmente, el Ballet de San Petersburgo presenta El cascanueces y el rey de los ratones, de Chaikovski, en el Teatro Fedenador de Guayaquil el martes 15 de diciembre a las 19:00. Las entradas oscilan entre los $40 y $60.

¿Ya tienen su outfit para ir al teatro o se quedan viendo la Navidad por TikTok?