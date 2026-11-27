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El tiempo es oro cuando se trata de las sobras de la cena, y el límite son dos horas. Según FoodSafety.gov, todo lo que salga del horno o del refrigerador debe refrigerarse dentro de ese lapso. Si la cosa se pone caliente, como cuando dejas la comida en un coche a más de 32 °C, el tiempo se reduce a una sola hora. Pasado ese punto, la comida entra en la llamada “zona de peligro” y lo mejor es botarla.

El problema es que entre los 4 °C y los 60 °C las bacterias se multiplican a una velocidad increíble. El USDA explicó el 12 de noviembre de 2024 que este es el rango donde ocurre el caos. Para rematar, una guía de 2011 del mismo organismo advierte que las bacterias en comida que estuvo más de dos horas fuera pueden duplicar su número cada 20 minutos. Aunque la FDA aclara en un documento en español que no todas las bacterias van a ese ritmo, algunas sí lo hacen.

El peligro invisible

Lo más traicionero de todo es que no hay señales de alerta. El Servicio de Inocuidad e Inspección de Alimentos del USDA es claro: las bacterias que realmente hacen daño no se pueden ver, ni oler, ni saborear. Es verdad que existen bacterias que descomponen la comida y cambian su olor, pero según el manual del USDA, esas normalmente no causan enfermedades.

Muchos creen que recalentar la comida soluciona el problema, pero es un error. La guía de 2011 señala que algunas bacterias producen toxinas que el calor no elimina, así que si estuvo demasiado tiempo fuera, el microondas no hará milagros.

Los culpables y los errores comunes

En estas fechas aparece un microbio muy problemático: el Clostridium perfringens. El CDC lo describe como la segunda causa bacteriana más común de intoxicación alimentaria. Los síntomas son vómitos y calambres abdominales que aparecen entre seis y 24 horas después de comer. Lo peor es que los brotes tienen su pico en noviembre y diciembre, y suelen estar vinculados al pavo y al rosbif.

Hay un error que casi todos cometemos: dejar que la comida se enfríe en la mesa antes de guardarla. Según Food Safety News, esto no es necesario. De hecho, un estudio del USDA reveló que el 76 % de las personas creía que debía esperar para refrigerar. Para hacerlo bien, el USDA recomienda trocear el pavo y repartir las sobras en recipientes pequeños y poco profundos, ya que así se enfrían mucho más rápido.

Cómo transportar y conservar

Si alguien se lleva comida a su casa y el viaje dura más de dos horas, el USDA sugiere mantenerla a 40 °F (4 °C) o menos usando una hielera con hielo o geles congelados. Una vez en el refrigerador, las sobras duran de tres a cuatro días. Para no pasarse, FoodSafety.gov propone usar el lunes 30 de noviembre como la fecha límite para comerlas; si no se van a terminar para ese día, hay que congelarlas.

En el congelador, la comida se mantiene segura indefinidamente, aunque la calidad máxima dura de dos a seis meses. A la hora de recalentar, es fundamental que la temperatura interna llegue a 74 °C, y lo ideal es medirlo con un termómetro. Para las salsas y el gravy, Food Safety News indica que deben hervir con fuerza. También recomienda evitar las ollas de cocción lenta para este proceso, porque puede que no calienten lo suficientemente rápido.

Si usan microondas, FoodSafety.gov aconseja girar la comida y medir la temperatura en varios puntos, porque suelen quedar zonas frías que son un riesgo. Para quienes tengan dudas, el USDA tiene su Línea de Carnes y Aves (Meat and Poultry Hotline) disponible en inglés y español al 1-888-674-6854, por correo en MPHotline@usda.gov o vía chat en ask.usda.gov. El comunicado de 2024 menciona que el Día de Acción de Gracias atienden de 08:00 a 14:00 (hora del este). Eso sí, si ya tienes vómitos o calambres abdominales después de comer sobras, deja el chat y ve directo al médico.

En resumen: dos horas para guardar y máximo hasta el lunes 30 de noviembre para comer. ¿Te atreves a seguir el horario o eres de los que dejan el pavo toda la noche en la mesa?