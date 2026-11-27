Espectáculos

LP regresa a Perú para reencontrarse con sus seguidores en el marco de su gira ALL IS NOT LOST 2027. La cita es el 2 de marzo de 2027 en el Anfiteatro del Parque de la Exposición, donde se presentarán sus canciones más emblemáticas en una propuesta que combina pop, rock y sonidos alternativos. Además, LP es la primera artista confirmada del ciclo Happy Ending Fest.

Las entradas ya están disponibles a través de Joinnus, habiendo salido a la venta el jueves 27 de noviembre a las 10:00 a. m. Para quienes tengan tarjetas Interbank, hay descuentos especiales del 15% y 20%, siempre y cuando se cumplan las condiciones de la promoción. Ojo que el evento es apto para mayores de 14 años, pero los menores deben asistir acompañados de un adulto responsable.

Una trayectoria con peso internacional

Laura Pergolizzi, conocida artísticamente como LP, se ganó el mundo con el hit Lost on You, tema que llegó a los primeros lugares de las listas musicales en 18 países. Este track se convirtió en uno de los himnos principales de su carrera, aunque su catálogo tiene otros temas intensos que conectan fuerte con el público, como Muddy Waters, Girls Go Wild, Recovery e Into the Wild.

Pero no todo es voz en el escenario. LP también tiene un perfil potente como compositore y ha participado en la creación de canciones para figuras internacionales de la talla de Rihanna, Cher, Christina Aguilera, Céline Dion y los Backstreet Boys. Gracias a esa autenticidad y presencia, su música ya acumula miles de millones de reproducciones a nivel global.

La verdad es que tener a alguien que escribe para Rihanna y luego viene a cantar en vivo es un golazo. Si te gusta el pop rock con sentimiento, este concierto es el lugar donde tienes que estar para cantar a todo pulmón. ¿Ya tienes tu tarjeta Interbank a la mano o te toca pedir el favor para el descuento?