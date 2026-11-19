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Elden Ring, ese aclamado juego de rol tipo “Souls-like” de FromSoftware, que incluso tuvo al escritor George R. R. Martin metiendo mano en su trasfondo, sigue dando de qué hablar. Originalmente lanzado en febrero de 2022, el juego es un proyecto colaborativo que ya nos había volado la cabeza, pero la llegada de su “Tarnished Edition” a la Nintendo Switch 2 en agosto de 2026 nos pone otra vez los pelos de punta.

Este lanzamiento no es una reinvención, sino la prueba de fuego de que su exigente fórmula puede funcionar a la perfección en un mundo abierto masivo sin perder esa identidad que nos enganchó desde Dark Souls. La exploración, esos combates que te hacen pensar dos veces y la satisfacción de, por fin, derrotar a un enemigo después de mil intentos, siguen siendo el alma del juego.

La esencia de la pelea, intacta

No es que el sistema de combate haya cambiado, ¡para nada! Es más bien una oportunidad de ver cómo las mecánicas clásicas siguen siendo bacanes dentro de una aventura mucho más ambiciosa. Elden Ring es un juego que premia la paciencia. Aunque puedes pasearte por las Tierras Intermedias con total libertad, los enfrentamientos te exigen conocer al enemigo, saber cuándo golpear y cuándo salir corriendo.

Esos bloqueos, esquivas, contraataques y golpes críticos son la pura herencia de los juegos anteriores de FromSoftware. El estudio no los eliminó para hacernos la vida más fácil, sino que construyó nuevas posibilidades alrededor de ellos. La verdad, es un acierto total que no hayan tocado lo que ya funcionaba a la perfección.

Un mundo abierto que te da un respiro

Aquí es donde Elden Ring marca la diferencia. Si un jefe te está haciendo sudar la gota gorda, ¡no hay drama! Puedes dejarlo por un rato, irte a explorar otras zonas, mejorar tu equipo y volver con una estrategia totalmente distinta. Esto es una evolución brutal comparado con los escenarios más cerrados de los primeros Dark Souls, donde las opciones para progresar eran mucho más limitadas.

Y seamos sinceros, ¿quién no ha pasado una tarde entera queriendo lanzar el control por la ventana por culpa de un jefe? Tener un plan B puede ser la clave para seguir disfrutando y no terminar gritándole a la pantalla. Esa libertad de ir y venir es un alivio que no sabíamos que necesitábamos.

Novedades que suman

La “Elden Ring: Tarnished Edition” para Nintendo Switch 2 viene con combos que valen la pena. Aparte del juego original y la expansión Shadow of the Erdtree, incluye dos nuevas clases iniciales: Heavy Knight e Idus Knight. También te trae cuatro conjuntos de armaduras, incluyendo los de estas nuevas clases, y hasta tres opciones para cambiarle el look a Torrentera, tu caballo fantasma.

Ojo, que estos contenidos extras también están disponibles para otras plataformas si compras el paquete adicional Tarnished Pack, según lo que publicó Bandai Namco. Estas novedades refuerzan lo más chévere del juego: la libertad de armar tu personaje con el estilo de combate que más te guste. No es lo mismo un guerrero que va a lo bestia que uno que prefiere la magia o las armas rápidas. Cada elección cambia el juego y te permite experimentar un montón.

La filosofía FromSoftware, renovada

La conexión con Dark Souls va más allá de los movimientos; es una filosofía de aprendizaje. Los enemigos te castigan sin piedad por cada error, y los jefes te obligan a observar, reconocer patrones y adaptar tu estrategia. Elden Ring te da herramientas extras, como invocar espíritus para que te den una mano en ciertos combates, o la estructura de mundo abierto para fortalecer a tu personaje antes de volver a un enfrentamiento difícil.

Lo más interesante es que estas opciones no le quitan el desafío a quienes buscan la experiencia tradicional. Cada jugador decide qué tanto apoyo necesita. El universo creado por Hidetaka Miyazaki y George R. R. Martin ha demostrado que la fórmula de FromSoftware puede crecer sin volverse irreconocible. La “Shadow of the Erdtree” amplió la exploración y el combate, mientras que la “Tarnished Edition” lleva todo eso a otra plataforma y añade más opciones de personalización. A la final, ¿quién no se va a sentir el más crack al tumbar a un jefe gigante que te había hecho la vida cuadritos?