Famosos

¡Chismecito del bueno, mi gente! El Miss Universo 2026 ya está a la vuelta de la esquina y, pilas con esto, ¡las latinas que compiten vienen con un currículum que te dejará frío! Se nota que en la edición número 75 del concurso, la corona no es solo para la más guapa, sino para la más pila también.

Entre las veinte representantes latinoamericanas hay de todo un poco: estudiantes de Medicina que te podrían diagnosticar en pleno desfile, profesionales de la salud que ya saben de lo suyo, ingenieras que te arman un puente, abogadas listas para defenderte, economistas que te explican la inflación, empresarias que ya tienen su negocio propio, periodistas que te sacan la primicia, modelos (obvio, ¿no?) y hasta mujeres involucradas en el trabajo social. ¡Una diversidad que impresiona y nos encanta!

Es que ya era hora de que el talento y la preparación fueran tan importantes como el traje de baño, ¿o no? Ver a estas mujeres completas, con trayectorias que van más allá de los concursos de belleza, es lo que hace que esta edición prometa muchísimo.

Y, claro, nuestra Dalia Bucaram, la representante de Ecuador, no se queda atrás. Ella está estudiando Psicología en la Universidad de Especialidades Espíritu Santo (UEES), así que también llega con su lado académico bien potente.

La gala final es el 24 de noviembre de 2026 en el coliseo José Miguel Agrelot de San Juan, Puerto Rico. ¿Será que este año se lleva la corona una que, además de hermosa, también te resuelva un problema legal o te dicte una clase de economía? ¡Pilas con eso!