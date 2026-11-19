Espectáculos

La Casa de la Música en Quito fue sede de la conclusión de la tercera edición de 'Con Ritmo y Voz RM', ¡un evento que no fue cualquier cosa! Tras varias semanas de convocatoria, este certamen, impulsado por RM, llegó a su cierre.

Y es que aquí no se anduvieron con chiquitas. El objetivo era claro: darle visibilidad al talento nacional y abrirle puertas a la inclusión social. ¿Y los ganadores? ¡Se llevaron unos premios que sí valían la pena! En Canto, la bacanísima Violeta Carrasco se coronó con nada menos que ¡cinco mil dólares! Así como lo oyes, ¡cinco mil billetes verdes para empezar a romperla en la escena musical! Por su lado, Jerry Aguirre ganó en la categoría Instrumental, con quinientos dólares. Y en Baile, Matías Pulles alcanzó el primer puesto y obtuvo igualmente quinientos. ¡Qué pilas que son!

Pero la noche no fue solo de premios. El encuentro congregó a cientos de asistentes en la Casa de la Música, con la participación de artistas nacionales. Felipe Jácome, quien es embajador de 'Con Ritmo y Voz', participó en el evento. ¡Y ojo! También participaron las agrupaciones Tercer Mundo y Tierra Canela, que interpretaron su repertorio en respaldo a los creadores y compositores ecuatorianos.

Y porque este evento pensó en todo, también hubo un Desfile Inclusivo RM, un espacio súper importante para que gente de fundaciones y organizaciones sociales brille con luz propia. ¡Una iniciativa que aplaudimos de pie, para mostrar que la diversidad nos hace más bacanes! Además, no todo fue show y brillos; la solidaridad también fue protagonista. Se echaron una mano a Fundación FINESEC y Fundación El Triángulo, dos entidades que le meten el hombro a poblaciones vulnerables, ¡demostrando que la música también puede ser un puente para la igualdad de oportunidades!

Diego Fernando Padilla, el brand manager de RM, lo dijo clarito: "Con Ritmo y Voz nació con el propósito de crear oportunidades reales para personas con talento que buscan una plataforma para ser escuchadas. Hoy, además de apoyar a artistas, compositores y músicos de todo el país, nos llena de orgullo generar espacios inclusivos que permitan visibilizar el trabajo de fundaciones y promover una participación más equitativa dentro de nuestra sociedad". ¡Y no podemos estar más de acuerdo! ¿Qué tal les pareció esta edición? ¿Ya tienen a sus favoritos para la próxima?