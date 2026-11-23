Espectáculos

Christian Chávez, el cantante y actor mexicano, confirmó que actualmente no tiene comunicación con Anahí, la intérprete de Mía Colucci, con quien compartió el escenario en el reencuentro de RBD. El artista hizo la revelación en un encuentro con la prensa el 19 de noviembre de 2026, dejando claro que este distanciamiento es algo que prefiere mantener bajo siete llaves.

Cuando le preguntaron sobre el contacto con los integrantes de la agrupación, Christian fue directo. Aseguró que se comunica con todos sus excompañeros, pero con Anahí, no. “Pero, bueno, son cosas que pasan en la vida”, soltó. Sobre si hay chance de que se arreglen, el artista evitó adelantar cualquier escenario y explicó que se trata de asuntos personales que no desea discutir ante las cámaras. ¡Un muro de silencio total!

Este chisme no es nuevo, viene de atrás. La relación entre los RBD ha estado en el ojo del huracán desde las diferencias que surgieron después del Soy Rebelde Tour en 2023, la gira que los volvió a unir después de años. Para 2024, la agrupación anunció una auditoría por las finanzas de la gira, que señaló un millón de dólares sin contabilizar por parte de T6H Entertainment, la empresa del entonces mánager Guillermo Rosas. Él, por supuesto, negó las acusaciones de fraude.

En medio de todo ese relajo, Christian Chávez soltó unas declaraciones sobre rumores que involucraban a Anahí y a su esposo, Manuel Velasco. Obvio, Anahí reaccionó públicamente y cuestionó la actitud de su compañero, lo que encendió todas las alarmas sobre un posible distanciamiento entre ellos.

Ahora, Christian lo confirma: no hay comunicación. Eso sí, no atribuyó la situación a un episodio específico ni dio detalles de qué fue lo que pasó entre ellos, manteniendo su postura de que son temas demasiado personales para el ojo público. Parece que en este Rebelde Tour de la vida, ¡hay un par de asientos vacíos en el bus de la amistad!