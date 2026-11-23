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¡Pilas, Ecuador! The Warning no viene a jugar. Daniela, Paulina y Alejandra Villarreal, el power trío que está revolucionando la escena del rock mundial, acaban de lanzar Everything’s Falling, su nuevo disco, y ya se están preparando para ser las headliners por primera vez en el icónico Estadio GNP Seguros el 5 de febrero de 2027. ¡Es un hito enorme! Además, para los amantes del fútbol americano, el 22 de noviembre de 2026 fueron anunciadas como el espectáculo de medio tiempo del partido de la NFL en el Estadio Banorte de la CDMX. ¿Alguien dijo que estas chicas no están en todas? De ley que se pasaron.

The Warning es una banda de rock mexicana formada en 2013 por las hermanas Villarreal Vélez: Daniela, Paulina y Alejandra. Han lanzado cinco álbumes de estudio y, con su reciente sencillo "Kerosene", hicieron historia al alcanzar el número uno en la lista Mainstream Rock Airplay de Billboard, demostrando que su talento va más allá de un fenómeno viral.

Rompiendo récords y estereotipos

La verdad es que en septiembre de 2026, The Warning se pasó el juego con su sencillo “Kerosene”. No solo se convirtieron en la primera banda mexicana, ¡sino también en la primera agrupación conformada exclusivamente por mujeres! en llegar al anhelado número uno del Mainstream Rock Airplay de Billboard. Chuta, esto es una locura: nadie había logrado algo así en los 45 años de historia de esa lista, que siempre ha sido un terreno complicado. Y “Kerosene” es pura actitud: divertida, girly y confrontacional, inspirada en la película Mean Girls (2004). Imaginen esa canción perfecta para maquillarse y sentirse una badass antes de salir de farra, pero en vez de sonidos pop, lo que tienes es pura potencia metalera, estridente y furiosa. Ver una propuesta tan orgullosamente femenina dominar una lista que siempre ha sido territorio de hombres, en un género que se forjó a punta de rudeza, es súper refrescante y, seamos honestos, ya era hora de un cambio. Como si esto fuera poco, su canción "Ego", que es parte de este nuevo álbum, ya está nominada a Mejor Canción de Rock en los Latin Grammys. ¡Estas chicas no paran!

De un cover viral a dominar escenarios

Quizás lo más heavy de todo esto es que The Warning no es una banda nueva, para nada. Estas hermanas, Daniela (26 años), Paulina (24 años) y Alejandra (21 años), llevan ¡trece años! en la movida, desafiando expectativas desde que formaron la banda en 2013. Prácticamente toda su vida han tocado juntas. Se hicieron virales con su cover de "Enter Sandman" de Metallica, que grabaron en julio de 2014 y publicaron en YouTube. Ale cuenta que ni pensaron mucho en la ropa para ese video, porque venían de un domingo familiar. En 2015, la historia de "las tres niñas mexicanas tocando metal" explotó a nivel mundial, y medios internacionales importantes como TIME, Rolling Stone y Guitar World las destacaron. Kirk Hammett, guitarrista de Metallica, dejó en los comentarios del video elogios para Paulina por su energía en la batería. Pasaron por el famoso show de Ellen DeGeneres y hasta por Venga la Alegría. Pero, a ver, su camino no fue solo subir y subir sin parar. Paulina recuerda que tras el cover hubo un bajón y que ellas siguieron trabajando paso a paso durante 13 años. Con el apoyo de sus padres y de su mánager, Rudy Joffroy, aprendieron a navegar un mundo desconocido y a protegerse de quienes buscaban aprovecharse del momento.

Más allá de los números

En esta industria donde todos pelean por segundos de atención y donde un éxito rara vez garantiza nuevas oportunidades, The Warning demostró que se puede ir más allá del hit viral y construir algo duradero. Han sacado cinco discos de estudio, tienen más de 785 millones de reproducciones solo en Spotify, y una comunidad de millones de fans en redes sociales que las siguen a todas partes. No es cualquier cosa. En 2025, agotaron tres fechas en el Auditorio Nacional de Ciudad de México y la rompieron en festivales gigantes como Download, Hellfest y Lollapalooza, conquistando a la gente en Europa, Estados Unidos y Sudamérica. Más allá de los números impresionantes, lo más bacán es cómo pasaron de ser niñas que tocaban covers de Metallica y Guns n’ Roses a The Warning. La entrevista por videollamada con ellas se siente como una sobremesa familiar desde Monterrey, con los gatos maullando de fondo y ellas interrumpiéndose sin malicia, completando frases y riéndose de sus propios recuerdos. Dany dice que nunca se cansa de hablar del cover de Metallica, aunque admite que el recuerdo ya es lejano. Chuta, qué pilas y aterrizadas estas hermanas. ¿Quién más está listo para verlas seguir rompiendo esquemas y demostrar que el rock en español tiene nombre de mujer?