Espectáculos

Desde que se confirmó a Robert Pattinson como el nuevo James Bond, la expectativa es altísima. Daniel Craig le dijo adiós al agente 007 en 2021, dejando un vacío que Pattinson ahora llenará. Pero la pregunta del millón es: ¿quién será la actriz que lo acompañe en esta nueva aventura de espionaje?

No solo es un interés amoroso, ¡es la aliada o enemiga que todo agente secreto necesita! La nueva película estará dirigida por Denis Villeneuve, pero el nombre de la próxima chica Bond sigue siendo un misterio que tiene a los fans especulando con fuerza.

¡Las favoritas que la están rompiendo en las apuestas!

Los fans ya están votando con fuerza en Kalshi, una conocida casa de apuestas, y los porcentajes hablan por sí solos:

Margot Robbie es la que lidera la lista con un 33% de probabilidades. La actriz, conocida por "Érase una vez en... Hollywood", ha demostrado ser una todoterreno y nos encantaría verla en un papel así de icónico. ¡Sería un bombazo!

Zendaya le sigue de cerca con un 30%. Ya la hemos visto junto a Pattinson en películas como "The Drama" y "La Odisea", y volverán a compartir pantalla en "Dune: Parte 3", que se estrena en diciembre. La química está probada y a los fans les entusiasma la idea de verlos de nuevo en acción.

Florence Pugh tiene un 29% de chances, pero ella parece tener otra idea en mente. Después de que Pattinson fuera anunciado, le mandó un mensaje de broma a Denis Villeneuve preguntándole "si había alguna antagonista de 1,63 metros que necesitara incorporar". ¡Ojo con las villanas!

Anya Taylor-Joy se mete en la lista con un 26% de probabilidades. Su experiencia en thrillers y acción como "Fragmentado" y "Furiosa", además de compartir elenco con Pattinson en "Dune: Parte dos" y la tercera entrega, la hacen una candidata super fuerte.

Otras estrellas que dan de qué hablar en el universo Bond

La lista de posibles chicas Bond no se queda corta y hay más nombres que están en boca de todos:

Con un 20% de probabilidades, Adria Arjona también está entre las favoritas. Algunos usuarios ya la quieren como primera opción. La actriz de 34 años ya tiene un currículum bacán con producciones como "Aniquilación" y está prevista para "The Thomas Crown Affair" en 2027.

Lupita Nyong'o , que ya trabajó con Pattinson en "La Odisea", también suena. La actriz de "Pantera Negra" estuvo a punto de ser una chica Bond en "Sin tiempo para morir", pero rechazó la propuesta por problemas de agenda. ¡Ahora sería su momento!

Sophie Turner , la recordada Sansa Stark de "Game of Thrones", tiene un historial de acción en la saga X-Men y como la próxima Lara Croft. Para el cumpleaños número 30 de su exmarido, Joe Jonas, ¡hasta se disfrazó de chica Bond! El destino está llamando.

Desde Corea del Sur llega HoYeon Jung , la estrella de "El juego del calamar". Fue incluida entre 45 posibles intérpretes y sería la primera coreana en la franquicia. ¡Un paso gigante para el cine!

Sydney Sweeney , la actriz de "Euphoria", cuenta con el respaldo de la mismísima Trina Parks, quien interpretó a una chica Bond en "Los diamantes son eternos". Parks la elogió por su variedad de trabajos y aplomo, y el director Paul Feig también se sumó al entusiasmo. Tiene un 11% en Kalshi.

Jenna Ortega , la actriz que la rompió en el thriller "Obsesión" de 2026, ¡hasta se unió al Universo Cinematográfico de Marvel como Rogue! Cuando le preguntaron sobre Bond en el evento "Mujeres en Hollywood" de Elle el 16 de noviembre, respondió con entusiasmo.

¿Qué dice Variety? ¡Más coincidencias en la lista!

Una revista especializada también sacó su propia lista de 19 actrices que, por su trayectoria y experiencia, podrían encajar perfecto en el universo 007. Lo interesante es que muchos nombres coinciden con las favoritas de los apostadores.

Entre las que se repiten están Zendaya, Florence Pugh, Margaret Qualley, Anya Taylor-Joy, Adria Arjona, Margot Robbie, Sydney Sweeney e Inde Navarrete. Parece que la gente y los expertos están en la misma onda, lo que hace estas predicciones aún más emocionantes. ¡La competencia está reñida! ¿Quién crees que tiene la mejor pinta para acompañar a Pattinson como el nuevo 007?